Serie A, stanno prendendo Kessiè: colpo da 30MLN

Il campionato si è concluso da poco, ed ecco che il calciomercato è pronto a prendersi la scena quest’estate. La sessione deve ancora ufficialmente iniziare, eppure già tanti nomi importanti si sono ritrovati coinvolti in tante notizie di questo genere, uno su tutti Franck Kessié.

L’ex Milan, infatti, a solo un anno dal suo approdo al Barcellona potrebbe lasciare la Spagna per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. Il destino ha voluto che il futuro di Kessié sembrerebbe essere ancora una volta in Serie A, anche se non in rossonero, nonostante le richieste iniziali -quasi proibitive- del club blaugrana. Stando alle ultime notizie, infatti, per l’ivoriano si parla di un’affare da almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Serie A, torna Kessié: 30MLN la richiesta del Barça, le ultime

Il futuro di Franck Kessié sembrerebbe essere sempre più lontano da Barcellona. Nonostante Xavi abbia più volte confermato l’importanza dell’ivoriano nel suo progetto tecnico, l’impressione è che ora l’ex Milan possa davvero lasciare i blaugrana in questo calciomercato, a distanza di un solo anno dal suo approdo in Spagna.

Sempre più completo sia da un punto di vista tecnico che tattico, Franck Kessié è finito nel mirino di tantissimi club in giro per l’Europa, ma il centrocampista del Barcellona potrebbe incredibilmente tornare a giocare in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ivoriano sarebbe sempre più vicino ad un ritorno in Italia in questo calciomercato, visto che c’è una big italiana pronta -ma soprattutto decisa- a sedersi a tavolo col Barça per trattare l’acquisto del giocatore. I blaugrana chiedono ben 30 milioni per Kessié, cifra quasi proibitiva e che la squadra di Serie A sarebbe pronta a negoziare.

Stando infatti a quanto riportato dal portale spagnolo Sport, l’Inter è sempre più decisa di regalare a Simone Inzaghi il centrocampista ivoriano in questo calciomercato. Le richieste del Barcellona, però, spaventano i nerazzurri, che nelle prossime settimane studieranno delle soluzioni pur di riuscire a far tornare in Serie A Franck Kessié.

L’Inter vuole Kessié, ma alle sue condizioni: la situazione

Franck Kessié e l’Inter sono stati vicinissimi già a gennaio, ma per un motivo e per un altro quest’operazione saltò. I nerazzurri però sono convinti che l’ivoriano possa fare al caso di Inzaghi, ed è per questo che nelle prossime settimane Marotta ed Ausilio proveranno un nuovo assalto per l’ex Milan.

Il Barcellona chiede però 30 milioni di euro per Kessié, cifra che al momento l’Inter non è in grado di sborsare. Ed ecco che i nerazzurri potrebbero sfruttare qualche contropartita tecnica a loro favore, come svelato anche da Sport. Addirittura, stando al portale spagnolo, Marotta avrebbe messo sul tavolo ai dirigenti catalani i cartellini di Dumfries e Correa per sondare il terreno, ma il Barcellona ha immediatamente messo in chiaro le cose declinando l’offerta.

No a Dumfries e Correa: ecco chi vuole il Barça per Kessié

Il Barça non è disposta a dare Kessié in cambio di Correa e Dumfries, e l’Inter è stata avvisata. Stando alle ultime notizie, però, il club blaugrana sarebbe disposta ad imbastire uno scambio con i nerazzurri solo nel momento in cui venisse inserito nelle trattative Marcelo Brozovic. Quanto già chiacchierato a gennaio potrebbe ora diventare realtà, con l’asse Milano-Barcellona pronto ad infuocarsi.