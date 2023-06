“Esonero e basta”: Allegri nei guai

Si continua a discutere del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il futuro del tecnico è ancora intriso di dubbi.

La stagione che si sta per concludere rimarrà nella storia della Juventus, ma purtroppo non per meriti sportivi o per qualche trionfo. Bensì per i paradossali destini della squadra bianconera, dovuti in particolare alla giustizia sportiva.

Alla Juve a metà stagione sono stati tolti ben 15 punti per via dello scandalo legato alle plusvalenze false. Punti poi ripristinati in primavera e che hanno rimesso in carreggiata la squadra di Massimiliano Allegri. Per poi ricevere una nuova e definitiva penalizzazione di -10 punti che ha spedito la Juve al settimo posto.

A questo va aggiunto il rendimento troppo oscillante ed altalenante della Juve, che negli ultimi tempi, complice la mazzata della Procura Federale, ha perso moltissime chance e scontri diretti. Per questo motivo il destino di mister Allegri continua ad essere appeso ad un filo.

Ravezzani duro con la Juve: ecco cosa deve fare con Allegri

Le voci su un addio di Allegri, nonostante un contratto da allenatore alla Juventus fino al 2025, si continuano a rincorrere. Il tecnico toscano è considerato non più all’altezza della situazione, soprattutto per il modo con cui ha fatto giocare la squadra, poco spettacolare e spesso speculativo. C’è però chi pensa che il tecnico bianconero non possa essere allontanato, proprio per lo stipendio che percepisce e per i due anni di contratto ancora vigenti.

La situazione infatti costringerebbe la Juve a spendere uno stipendio doppio: quello di Allegri, seppur esonerato, fino al 2025 e quello per un nuovo allenatore. A rimproverare la Juve c’ha pensato Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo. Seppur tifoso interista da sempre, il direttore di Top Calcio 24 ha detto la sua in maniera sincera su ciò che dovrebbe fare il club:

“Se ritieni che l’allenatore sia causa dei tuoi mali lo esoneri e basta. Spendi 4 milioni lordi per uno bravo e sai che ne incasserai molti di più. Semplice”.

Dunque Ravezzani pensa specificatamente che la Juventus dovrebbe muoversi in questa direzione. Ovvero prendere una decisione su Allegri a prescindere dal contratto in essere ed allontanarlo qualora la nuova dirigenza lo considerasse poco affine al progetto futuro. Ogni decisione sull’area tecnica juventina verrà presa in queste settimane, quando arriverà anche il giudizio della Uefa sugli illeciti sportivi del club. Prima di attuare cambiamenti e rivoluzioni, la Juventus dovrà conoscere il suo destino europeo e di conseguenza finanziario.