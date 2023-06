Lautaro-Real Madrid: l’Inter ha già deciso

Il futuro di Lautaro Martinez sotto la lente d’ingrandimento: ecco tutta la verità sul possibile approdo al Real Madrid

Il calciomercato dell’Inter è pronto a prendere forma, con diverse novità che sono attese per la rosa attualmente in mano a Simone Inzaghi. Attenzione massima di Beppe Marotta che, praticamente in ogni zona del campo, punterà a potenziare la squadra.

Non sarà semplice, visto che l’organico dell’Inter rimane tra i più competitivi in ambito europeo: ed in tal senso, la conquista della finale di Champions League non può essere affatto un caso. Ma i nerazzurri dovranno anche ‘proteggersi’ dall’assalto delle grandi d’Europa ai pezzi più pregiati del gruppo reduce da un’annata da urlo. Secondo quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Real Madrid ha intenzione di regalarsi un grande attaccante in vista della prossima sessione estiva di mercato.

E quel bomber, pronto a guidare l’attacco delle ‘Merengues’, potrebbe essere Lautaro Martinez. La stagione del ‘Toro’, fino ad ora, è stata stratosferica. Supercoppa italiana e Coppa Italia con l’Inter, Coppa del Mondo conquistata con l’Argentina. E attenzione, perchè Inter-Manchester City è ormai alle porte ed una vittoria dei nerazzurri lancerebbe l’ex Racing tra i più vincenti dell’annata, magari addirittura candidato al prossimo Pallone d’Oro.

Real, sogno Lautaro: arriva la decisione dell’Inter

Il Real Madrid dirà addio a Mariano Diaz e, notizia delle ultimissime ore, probabilmente anche a Karim Benzema. Il campione francese sembra arrivato al capolinea della sua avventura con la camiceta blanca, dopo ben 14 anni ed una marea di trofei vinti con il club di Florentino Perez.

L’offerta dall’Arabia Saudita – nonostante le smentite di rito – sembrerebbe aver convinto il francese che a 35 anni saluterà la società spagnola. Ed in questo senso proprio il ‘Toro’ sarebbe uno dei nomi indicati, preferiti, per mantenere alto il rendimento dell’attacco dei ‘Blancos’. E l’Inter? In tal senso, il club di Zhang si sentirebbe abbastanza al sicuro, forte di un contratto firmato dall’argentino fino all’estate 2026. Il sito iberico ha poi citato le parole del vicepresidente Javier Zanetti che si sarebbe detto tranquillo sul suo futuro, che dovrebbe essere ancora nella Milano nerazzurra.

Salvo quindi offerte folli e assolutamente irrinunciabili, l’Inter continuerà a tenersi stretta la sua gemma più preziosa. Anche se la tentazione, da Madrid, può rischiare di fare la differenza. In questa stagione Lautaro ha collezionato 55 presenze con 28 gol all’attivo e ben 11 assist vincenti, tra campionato e coppe.