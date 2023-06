Fallimento ad un passo, il club non si iscrive

Brutte notizie per quanto riguarda un club: il fallimento è davvero ad un passo e il club non si iscrive: le ultime.

La stagione ormai volge a termine e per molti club è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. Naturalmente in questo periodo sono molti i dubbi e soprattutto le possibili x e y.

In particolare, un club sarebbe ad un passo dal fallimento e il rischio è quello di non potersi iscrivere. Si tratta di una vicenda che viene seguita con attenzione da diverse squadre anche in ottica ripescaggio e nei prossimi giorni in questo senso si avranno delle importanti novità.

Club nel caos: fallimento ad un passo, iscrizione a rischio

Come sempre succede in questi periodi, i dubbi sulle iscrizioni sono diverse e per questo motivo la FIGC ha già pubblicato le modalità di ripescaggio. La speranza è quella di non avere problemi e quindi consentire a tutti i club di essere regolarmente presenti al via del campionato, ma i dubbi sono sempre molti e per questo motivo bisogna aspettare il 20 giugno per avere un quadro molto più chiaro e capire meglio il destino delle squadre.

Tra i club a rischio fallimento e iscrizione, secondo quanto riferito da strill.it, c’è anche la Reggina. Il club amaranto ha debito di 22 milioni di euro e diciamo che per il quadro generale non è assolutamente semplice. Ma, sempre secondo il sito calabrese, ci sono buone possibilità che il tutto si risolva con una ristrutturazione della cifra economica e quindi una iscrizione, ma la risposta definitiva la si avrà solamente entro il 10 giugno.

Si tratta di una vicenda che viene seguita con attenzione da diversi club e, in particolare, dal Brescia. I lombardi, infatti, sarebbero la squadra ripescata in caso di fallimento della Reggina. Una ipotesi, come detto, non semplice visto che i calabresi stanno facendo di tutto per evitare questa possibilità.

Reggina: club al lavoro per fallimento

Il rischio fallimento per la Reggina è ancora possibile, ma la nuova proprietà è al lavoro per strutturare il debito e provare ad iscriversi al prossimo campionato. Le possibilità ci sono, ma si attende la risposta da parte del Tribunale.

Solamente nei prossimi giorni, quindi, si avrà un quadro molto più chiaro sulla vicenda. Il Brescia segue da vicino la questione nella speranza di poter essere ripescata e quindi giocare la prossima Serie B. Ipotesi da considerare, ma in questo momento la Reggina è sempre vicina all’iscrizione.