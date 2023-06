Va in Premier League, tutto da rifare per la Juve

La Juventus deve rifondare e sta ragionando perciò sul mercato: un’operazione ora può saltare? Le parole che non fanno ben sperare.

La Juventus deve ripartire e non è certo che non ci sarà un sacrificio importante sul mercato, dopo l’esclusione dalla Champions League e l’ammenda di poco più di 700mila euro in Serie A. Con la UEFA che potrebbe ancora prendere qualche decisione drastica. Un affare su cui il club bianconero puntava ora rischia di saltare. Il giocatore sembra essere destinato alla Premier League.

La Juventus quindi sta ragionando sul mercato. Adrien Rabiot, dopo un’ottima stagione, molto probabilmente non rinnoverà il proprio contratto in scadenza alla fine di giugno. Si parla poi già anche di un possibile sacrificio importante, con Dusan Vlahovic come maggiore indiziato.

La Vecchia Signora ha nel frattempo messo il pensiero e gli occhi su un profilo che nel campionato italiano di massima serie si è messo in mostra nonostante la giovane età. Si tratta di Davide Frattesi, che non piace in realtà solo ai bianconeri. Ma le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ora guastano i piani.

Calciomercato Juventus, Frattesi accostato alla Premier League: le parole di Carnevali

Ai microfoni di ‘DAZN’, in occasione della gara tra Sassuolo e Fiorentina ha parlato anche Giovanni Carnevali. In generale della stagione del club neroverde e poi, più nello specifico, di mercato. E le sue parole, su Davide Frattesi che piace molto non solo in Serie A, hanno attirato l’attenzione: “Sento che tante italiane si sono avvicinate a Frattesi, ma non parlando con noi. L’unico mercato per Frattesi è quello di Premier League: abbiamo avuto qualche contatto”.

La Juventus, ma non solo perché anche altri club in Serie A sono interessati al centrocampista neroverde come ad esempio l’Inter, vede la strada complicarsi. Giovanni Carnevali ha di fatto bloccato la strada a possibili operazioni dalla Serie A.

Il centrocampista centrale ha, in questa stagione, giocato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 7 gol. Per un totale di 425′. Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, non ha praticamente mai rinunciato a lui. Davide Frattesi ha ancora un contratto con il Sassuolo fino al 2026 ma quest’anno potrebbe salutare. Approdando in Premier League? Al momento sembra essere l’unica via percorribile ma non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.