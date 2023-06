Wanda e Zaira, la coppia toglie il fiato: visione rovente

Una coppia di sorelle che fa girare la testa al popolo del web. Wanda e Zaira Nara mandano in tilt i milioni di fan che le seguono sui social

Insieme possono contare contano su un numero di followers da leccarsi i baffi: la somma dei fan di Wanda Nara e della sorella minore Zaira sui rispettivi profili Instagram supera di parecchio i 21 milioni di fan che ne condividono quasi tutti i giorni video e scatti di ogni tipo. Tra le due la maggiore è lady Icardi che in più di un’occasione ha raccontato dell’affetto sincero e del profondo rapporto che la lega alla sorella minore. ‘Hermanita‘ (sorellina) è il termine che la popolare influencer e conduttrice tv utilizza per definire Zaira.

Unite da sempre e per sempre, ma al tempo stesso molto diverse sia sotto l’aspetto fisico che nelle scelte lavorative e professionali. Wanda è quello che si suole definire un animale da palcoscenico: davanti alle telecamere si esalta e trovandosi perfettamente a suo agio. E se da qualche mese conduce con grande successo la versione argentina di Masterchef è proprio grazie alle sue capacità di condizione e intrattenimento.

Zaira Nara, pur provando interesse per il mondo dello spettacolo, preferisce di gran lunga sfilare sulle passerelle per fare sfoggio di preziosi capi d’abbigliamento. Alta, magra, slanciata: la più piccola delle sorelle Nara sembra disegnata apposta per fare la mannequin. Ogni tanto però si concede qualche incursione sul piccolo schermo, come accaduto in una delle ultime puntate di Masterchef.

Wanda e Zaira, le sorelle Nara lasciano il segno: lo scatto lascia i fan senza fiato

Wanda ha infatti pensato bene di invitare nello studio televisivo del popolare talent gastronomico la sorella minore, invito che la splendida modella argentina ha accettato con entusiasmo. Al termine della serata Zaira ha condiviso alcuni momenti della puntata pubblicando scatti e video sul suo profilo Instagram. Il successo, manco a dirlo, è stato clamoroso.

E a sorpresa i maggiori consensi sono arrivati proprio per Zaira che negli ultimi tempi sta guadagnando un numero spropositato di fan e ammiratori. Del resto, nonostante le differenze marcate con Wanda, la minore delle sorelle Nara esercita un fascino non indifferente che sembra faccia molta presa sugli assidui frequentatori delle piattaforme social. Quello che non cambia però è l’affetto profondo che l’una prova per l’altra. Unite per sempre, nei momenti più belli come in quelli meno esaltanti.