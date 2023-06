Shaila Gatta, il costume è un filo: da bollino rosso

La bellissima Shaila Gatta in versione estiva e hot. Il costume della ex velina di Striscia farà impazzire moltissimi suoi fan.

Il programma satirico e di inchiesta Striscia la Notizia è uno dei più longevi e seguiti della TV italiana, soprattutto nel palinsesto di Canale 5. Uno show ideato da Antonio Ricci che ha leggermente cambiato gli schemi nonostante segue sempre la stessa politica televisiva.

Una delle cose però che non cambiano e non si disperdono con il tempo riguarda la presenza delle veline. Ovvero le storiche vallette, addette agli stacchetti musicali e ballati, che allietano la visione di Striscia con le loro pose sensuali ed i costumini piuttosto scoperti.

Una delle ultime veline del programma di Ricci, che sta avendo un ottimo successo anche al di là di Striscia la Notizia, è la bella e mediterranea Shaila Gatta. La ragazza campana è stata infatti una vera e propria rivelazione, sia per le sue enormi doti da ballerina, sia per la bellezza senza discussioni.

Shaila Gatta, la versione estiva è già hot: il bikini è strettissimo

Oltre ad essere una ballerina di successo in TV, Shaila Gatta è sempre più attiva in tempi recenti sui social network, aggiornando quotidianamente il suo profilo Instagram. Infatti è una modella web ed influencer molto seguita ed apprezzata, visto che sui social sponsorizza diversi brand di moda e di body workout per cui collabora.

Ma utilizza lo spazio social anche per pubblicare alcune immagini della sua vita privata. In tal senso non mancano le foto più intriganti e sensuali della nota ex velina. La quale è seguitissima ed apprezzata per il suo fisico tonico e sempre perfetto, amato dal pubblico maschile ed invidiato da molte ragazze.

Shaila Gatta è già in forma pazzesca per l’estate 2023. Lo ha confermato con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram: l’ex velina, che ha diviso il palco per anni con Mikaela Neaze Silva, si è mostrata in piscina, indossando un bikini strettissimo e molto provocante. La parte sotto del costume è praticamente un filo, che fa fatica a nascondere il suo lato B tonico. Una foto molto apprezzata dai tanti fan della bella ballerina.

Quasi 870 mila follower seguono la Gatta su Instagram. Dove oltre alle immagini di sponsorizzazione, non manca di mostrare il suo allenamento quotidiano e le sue frequentazioni private. Per esempio ha fatto divenire pubblico il rapporto con Alessandro Zarino, ballerino e modello con cui ha una relazione da qualche mese. In passato era stata legata al calciatore Leonardo Blanchard, difensore classe ’88 ex Frosinone e Brescia, oggi al Grosseto.