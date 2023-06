Per Milinkovic-Savic cambia tutto: destinazione a sorpresa

Il centrocampista serbo, pezzo pregiato del mercato, non ha ancora rinnovato con la Lazio il suo contratto: si fa avanti la big

E meno male che qualcuno si era affannato a dire che con Sarri non c’era alchimia. Che il centrocampista non si sarebbe inserito bene negli schemi del tecnico toscano. Che avrebbe fatto fatica a coesistere con Luis Alberto. Il ‘Sergente’ ha messo a tacere tutti, disputando un’altra annata rimarchevole dal punto di vista dei numeri. Mutuando dei termini prettamente cestistici, il serbo è vicino ad una doppia doppia da urlo: 9 gol e 8 assist in campionato. Applausi.

C’è però una spina, che si fa sempre più grossa nel cuore dei tifosi biancocelesti, che agita i sonni degli stessi. Sergej Milinkovic-Savic non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno del 2024. Le trattative per il prolungamento dell’accordo, portate avanti dal club, non hanno finora trovato l’accettazione del calciatore e del suo procuratore Mateja Kezman.

La brillante qualificazione alla prossima Champions League ottenuta sul campo dalla formazione biancoceleste potrebbe alimentare la volontà del serbo – molto attaccato alla città – di restare. Ma c’è da capire che tipo di progetto ci sia. E soprattutto aleggia nell’aria la sensazione che il centrocampista si senta pronto, e voglia, fare il salto di qualità. Accasandosi in un club con ambizioni di vittoria in campo europeo. Ecco che allora, dopo aver rifiutato 80 milioni anni fa, il patron Lotito potrebbe abbassare le pretese economiche per lasciar andar via uno dei suoi gioielli.

Il ‘Sergente’ vola in Spagna: l’affondo della big

Già sogno proibito, ormai da anni, della Juve, e col Milan che ultimamente sta corteggiando e lusingando l’entourage del calciatore per un ipotetico approdo alla corte di Pioli, il ‘Sergente’ ha i suoi estimatori anche all’estero. In Premier l’interesse del Manchester United non è mai svanito del tutto, ma negli ultimi giorni un club spagnolo lo avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri. Si tratta dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che pare avere tutta l’intenzione di portare un assalto che potrebbe rivelarsi decisivo.

In attesa di piazzare Joao Felix al miglior offerente – i Colchoneros chiedono 100 milioni, ma nessuno è disposto a pagare così tanto il portoghese – il club spagnolo si è affacciato prepotentemente sul giocatore. Come riporta il portale iberico ‘Elgoldigital.com’, Diego Simeone vorrebbe portare a tutti i costi lo slavo con sè.

Considerando il supposto interesse della società madridista per Dusan Vlahovic, Milinkovic-Savic potrebbe essere allettato dall’idea di giocare con l’amico – e compagno di nazionale – nel club rojiblanco. Molto, se non tutto, dipenderà da quanto Lotito sia disposto a scendere sul prezzo. Il pericolo di perdere il ‘Sergente’ a zero già all’inizio del 2024 è sempre più concreto.