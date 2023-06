Morata umiliato: scelto il prossimo club

Alvaro Morata ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid dopo l’umiliazione ricevuta e ha scelto il suo prossimo club: giocherà in Italia

Le sue stagioni in Serie A hanno lasciato un dolcissimo ricordo nella mente dei tifosi della Juventus. Due periodi diversi per Alvaro Morata con la maglia bianconera. Il primo, decisamente più fortunato: due Scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana.

E poi quella finale di Champions League col Barcellona, in cui l’attaccante spagnolo segnò anche il gol del momentaneo 1-1. Nel secondo biennio, invece, molta meno fortuna con una Coppa e una Supercoppa vinta con Pirlo e le prime avvisaglie di un pessimo periodo per la Juve. Oggi, Morata veste la maglia dell’Atletico Madrid. Ma probabilmente ancora per poco, visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. La sua è stata una buona stagione, con tredici gol segnati e due assist in trentacinque partite giocate in Liga.

Tuttavia, non sono dei numeri soddisfacenti per i Colchoneros, con Diego Pablo Simeone che preferisce un centravanti con un killer istinct molto più elevato dell’ex Juve. Ecco perché il futuro di Morata e in bilico e potrebbe essere in Serie A, soprattutto dopo l’offerta ‘umiliante’ dell’Atletico per rinnovare il suo contratto. Diverse big italiane, infatti, si sono già fatte avanti sondando il terreno.

Morata in Serie A: foltissima concorrenza

Secondo quanto riferito da Pedro Fullana, giornalista di Cadena SER, emergono delle novità importanti sul rinnovo di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid gli ha proposto un’offerta al ribasso per prolungare il contratto, come detto in precedenza in scadenza nel 2024. Una situazione che l’attaccante spagnolo non accetta e quindi ha già aperto al trasferimento. Ci sono tre big in Serie A che vogliono Morata: Milan, Juventus e Roma.

Al momento, in pole position ci sono i rossoneri che cercano un attaccante in grado di alternarsi con Olivier Giroud e garantire un elevato numero di gol. Più defilate Juve e Roma che non giocheranno nemmeno la Champions League nella prossima stagione e non possono effettuare grandissime spese sul mercato.

Morata sa bene che l’Italia per lui sarebbe una grande soluzione: la sua compagna, Alice Campello, l’ha conosciuta ai tempi della Juventus e ora la coppia è super innamorata. Per lui sarebbe il terzo ritorno nel campionato italiano, dove in totale ha segnato 35 gol e siglato 29 assist, per un totale di 130 partite, tutte con la maglia della Juventus. Ma è il Milan la squadra più avanti per acquistarlo.