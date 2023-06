Dayane Mello, gambe e tacchi da sogno: che visione

Dayane Mello stupisce sempre più i suoi fan, la soubrette italo-brasiliana si mostra in piena forma mostrando le gambe con gran disinvoltura.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è sempre più cercata sui social, è una delle vip più ambite in ambito pubblicitario e stupisce sempre il pubblico del web con foto di classe ma anche audaci allo stesso tempo.

Il riscatto di Dayane Mello è la molla che la fa brillare all’interno dei social. Non ha avuto una infanzia facile la modella italo-brasiliana, ma ha saputo reagire ed è arrivata ora ad essere una delle influencer più importanti del web. La strada in salita non ha fatto arrendere Dayane Mello, che partendo dalle sfilate è riuscita poi a conquistare un ruolo di tutto rispetto.

Tante sono state le partecipazioni a sfilate ed eventi importanti, così come si è fatta largo anche nella televisione italiana con partecipazioni ai reality e altro ancora, che l’hanno portata a mostrare una bellezza spesso sfolgorante. Anche sui social conferma il suo stato di forma.

Dayane Mello, gambe da dieci e lode

La brasiliana è spesso protagonista con le sue foto, non vuole di certo passare inosservata. Fece discutere proprio al Festival di Venezia per un suo vestito più che audace ma anche sui social lascia spesso traccia della sua bellezza, quasi vietata ai deboli di cuore. Come in quest’ultimo caso, gli ultimi suoi scatti sono davvero una bomba, gambe da mostrare per Dayane Mello, sempre più entrata nel cuore dei suoi fan.

Followers in visibilio per lei, direttamente dal Lago di Iseo la sua platea è in fiamme, dal luogo lombardo certificato dall’Unesco arriva tanta bellezza. Sono ormai più di un milione i fan per Dayane Mello, che spesso è anche primo sponsor di se stessa, essendo impegnata da protagonista proprio nel pubblicizzare i suoi prodotti di bellezza. In questo caso, invece, mostra un fisico statuario che fa davvero invidia anche alle modelle con una decina di anni in meno di lei, una bellezza matura e sofisticata ad attrarre tutti.

Anche i vip dello spettacolo italiano sono d’accordo, non a caso sono arrivati tanti like da altri personaggi famosi come Aida Yespica. Eleganza e bellezza mostrata in riva al lago, mentre i fan italiani vorrebbero vederla maggiormente in televisione, magari partendo proprio dalla prossima stagione televisiva. E chissà che non bolla già qualcosa in pentola, non il solito reality quanto un programma dove mostrare il suo charme.