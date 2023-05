Lascia a zero il Real: duello tra Inter e Roma

Inter e Roma su un nuovo obiettivo di mercato, le due squadre potrebbero sfidarsi ancora: ecco stavolta per chi.

Due delle tre finaliste europee che arrivano dall’Italia insieme alla Fiorentina, sono Inter e Roma. Le due squadre, guidate da Simone Inzaghi e José Mourinho, non hanno deluso le aspettative e possono finire la stagione alla grande. Non solo calcio giocato con entrambi i club che pianificano il futuro cercando sul mercato alcuni dei nomi più intriganti.

Sarà un’estate lunga però, per i tifosi di entrambe le squadre. I giallorossi temono non solo la partenza di qualcuno degli elementi migliori, ma anche quella dello stesso Special One, tentato da diverse squadre tra club e nazionali. In casa Inter c’è la stessa preoccupazione con gente come Onana, Lautaro, Barella, nel mirino di diverse big europee.

Non solo notizie negative ed entrambi i club lavorano anche al mercato in entrata. Roma ed Inter sono due squadre forti e già in passato hanno duellato per lo stesso obiettivo. Per la prossima estate, si parla anche di un duello per il giovane brasiliano, Marcos Leonardo. Ma da poche ore, pare che pure un altro obiettivo sia condiviso tra le due società. Secondo fichajes.net, infatti, la società capitolina e quella milanese si starebbero contendendo un vero e proprio colpo, soprattutto perché arriverebbe a zero.

Inter-Roma, duello: arriva a zero

Un calciatore che sarebbe molto interessante, calcolando che gli si dovrebbe pagare solo l’ingaggio. Parliamo del difensore classe ’90, Nacho, nome con cui tutti conosciamo José Ignacio Fernández Iglesias, centrale difensivo del Real Madrid. Nacho ha tanta esperienza da offrire avendo giocato sia con la maglia della Spagna che con quella delle Merengues, ed ha fatto parte della prima squadra per ben tredici stagioni, compresa quella in corso.

Il difensore che può giocare da centrale ma anche a destra, si libererà del contratto a fine giugno. Ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna confermano che il Real non offrirà il rinnovo per il calciatore, ormai pronto per una nuova avventura. Un nuovo inizio, che potrebbe essere la Serie A.

Sia Inter che Roma vedranno partire alcuni effettivi delle loro retroguardie, e sarebbero tra le squadre più interessate al calciatore. Il difensore, arriverebbe dopo aver giocato 26 partite di Liga e 8 di Champions nel corso di questa stagione. Nonostante sia arrivato all’anno della scadenza, Ancelotti si è spesso fidato di lui e Nacho rappresenta comunque un elemento di sicura affidabilità.