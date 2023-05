Si offre a Milan e Inter: il flop della A non si dà pace

Il flop non si dà pace e ha deciso di offrirsi a Milan e Inter: c’è anche l’estero, ma il trasferimento sarebbe una vera sorpresa

Milan e Inter concluderanno a breve la loro stagione e poi si tufferanno nella sessione di mercato dove servirà sicuramente un attaccante per entrambe. La squadra di Stefano Pioli necessita di un centravanti che possa sostituire al meglio Olivier Giroud. Il francese viene impiegato molto spesso, ma è un classe ’86 e non può garantire grande integrità fisica.

Serve un profilo un po’ più giovane, capace di entrare anche nel secondo tempo per spaccare la partita. Cosa che non è riuscita mai a Divock Origi, grande flop del mercato insieme a Charles De Ketelaere. Nell’Inter, invece, l’unico che ha il posto assicurato è Lautaro Martinez. Perché Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea vista la fine del prestito e Dzeko ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Non si parla ancora di rinnovo, anche se il bosniaco vorrebbe restare a Milano. Poi c’è Correa, pagato profumatamente: 30 milioni alla Lazio e diversi infortuni con poche prodezze. Insomma, Maldini e Marotta dovranno capire a chi affidarsi: non possono sbagliare, perché la stagione è lunga e tortuosa. Uno che potrebbe fare al caso sia del Milan, sia dell’Inter, è Andrea Belotti. Periodo negativo alla Roma dove non è riuscito a segnare in Serie A fino a questo momento.

Belotti si offre a Milan e Inter: la situazione

Andrea Belotti sta vivendo un bruttissimo periodo con la maglia della Roma. Per l’ex centravanti del Torino, 44 presenze in tutte le competizioni, con 4 gol segnati e 2 assist. Nessuna rete in campionato e anche per questo la Roma è uscita dalla lotta per i primi quattro posti. Nelle Coppe, invece, il rendimento è positivo e ha contribuito ad arrivare in finale di Europa League che mercoledì i giallorossi disputeranno col Siviglia.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che Belotti si sarebbe offerto al Milan e all’Inter per il prosieguo della propria carriera in Serie A. C’è incertezza sul suo futuro alla Roma e infatti sulle sue tracce c’è anche il Galatasaray. Il club turco ha dimostrato di apprezzare i giocatori provenienti dalla Serie A e infatti ci sono già i vari Icardi, Mertens e Torreira. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Belotti, ma la sua intenzione è quella di tornare a segnare. Il Gallo vive per il gol e sembrano lontanissimi i tempi di quando era il top player del Torino.