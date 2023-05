Ribaltone sulla panchina di una grande: si dimette

Sarà un’estate movimentata anche per quanto riguarda le panchine, una big sembra improvvisamente destinata a cambiare.

La stagione sportiva 2022/2023 è agli sgoccioli. Mancano ormai solo gli ultimi verdetti, con alcuni campionati europei che sono già giunti al termine. In questi giorni dunque tante squadre stanno gettando le basi per progettare il futuro, chi con qualche piccolo aggiustamento e chi invece pensando a veri e propri ribaltoni.

Consuetudine vuole che le settimane di limbo tra fine campionato e inizio ufficiale del calciomercato servano in primis a sistemare le panchine. È dunque normale che i rumors principali di questi giorni riguardino in primis i tecnici, basti pensare all’addio di Spalletti al Napoli (ormai certo) e le voci insistenti di un esonero di Allegri alla Juventus. Quello di Thomas Tuchel è un profilo che andrebbe bene, per fare un esempio, a entrambe le big italiane visto il curriculum e non a caso era stato accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi.

Dopo l’esonero al Chelsea il tecnico tedesco ha ricevuto tante proposte e ammiccamenti, non solo dai bianconeri. Alla fine ha deciso di accasarsi in corso d’opera al Bayern Monaco, la compagine che si è mossa con più convinzione, anche perchè alle prese con la sostituzione di Nagelsmann.

Il Bayern Monaco opta per la rivoluzione, Tuchel verso le dimissioni

L’avventura sulla panchina dei bavaresi però è stata a dir poco turbolenta. Tra litigi in spogliatoio, con Manè che ha tirato un pugno a Sanè, e batoste in Champions (contro il Manchester City non c’è stata storia) il lavoro è stato tutt’altro che agevole. Alla fine il Bayern Monaco ha vinto comunque la Bundesliga, ma è stato un successo tutt’altro che netto. È servito infatti un clamoroso passo falso del Borussia Dortmund con il Mainz per effettuare il sorpasso al fotofinish.

La società sembra tutt’altro che soddisfatta dalla stagione. Subito dopo la vittoria del campionato infatti Kahn e Salihamidzic, due pilastri della dirigenza del Bayern Monaco, sono stati messi alla porta. Tutto fa pensare che si voglia portare un po’ di cambiamenti per riportare ai vertici del calcio europeo la squadra in breve tempo. Ora in forte dubbio c’è proprio Tuchel che, vista la situazione, pare sia propenso a dare le sue dimissioni per andarsi a cercare una nuova avventura.

A Sky Sport i giornalisti tedeschi sembrano sicuri di quello che accadrà, a dirlo è Didi Hamann: “Non credo che possa essere escluso che a breve non sarà più l’allenatore del Bayern per sua richiesta”. Dello stesso avviso il collega Erik Meijer, che è ancora più lapidario nel tracciare le prospettive future: “Credo che anche lui da lunedì non ci sarà più”.