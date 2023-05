Scaricato dopo 8 anni, regalo d’addio di Marotta

L’Ad nerazzurro, sempre attivo sul fronte del mercato, è impegnato anche a chiudere delle possibili operazioni in uscita

Supercoppa Italiana conquistata. Coppa Italia messa in bacheca. Qualificazione alla prossima Champions League messa in cassaforte grazie alla vittoria, molto più larga di quanto non dica il punteggio, ottenuta a San Siro contro l’Atalanta nel penultimo match di campionato. Ora manca il sogno più grande, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato ad inizio stagione: la vittoria finale nella coppa dalle grandi orecchie.

Sebbene il percorso in Champions abbia già portato dei significativi introiti nelle casse nerazzurre – e potrebbero arrivare molti più milioni in caso di epilogo dolce – l’Inter deve fare i conto con una situazione finanziaria non delle migliori. Potrebbe essere necessario il sacrificio di uno o due big.

Se pensiamo che alcuni di essi – perlomeno un paio – hanno già delle interessanti richieste da alcune big d’Europa, e che il feeling tecnico con l’allenatore e con l’ambiente non è più quello di una volta, il cerchio si chiude quasi naturalmente: almeno una cessione appare addirittura quasi certa.

Il big saluta: il Bayern Monaco piomba sul giocatore

Le scelte di Inzaghi lo hanno in qualche modo certificato. Gli indizi sull’apertura della società meneghina alla sua cessione erano già abbondantemente presenti nel mercato di gennaio. Il top player, quello al quale appena 14 mesi fa l’Inter rinnovava il contratto fino al 2026 con l’idea di continuare a far ruotare attorno a lui il suo centrocampo, può dire addio.

In pochi mesi, complice un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi più del previsto, e appurato che la sua sostituzione è avvenuta senza che la squadra ne risentisse troppo, Marcelo Brozovic non è più un intoccabile. Si era già discusso a gennaio di un possibile scambio con il Barcellona con l’ex Milan Kessie, ora il croato è stato messo nel mirino da un altro club. Fresco di incredibile conquista del titolo dopo che i rivali hanno letteralmente gettato alle ortiche il successo finale.

Come riferito dal portale spagnolo Todofichajes.com, il Bayern Monaco fa sul serio per l’ex Dinamo Zagabria. Del resto il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel aveva già lasciato intendere in passato di apprezzare oltremodo le qualità del calciatore. L’offensiva potrebbe andare a buon fine per tutti i motivi sopraesposti. Meglio un sacrificio tecnico ‘sopportabile’ piuttosto che privarsi di un Alessandro Bastoni. O di un Nicolò Barella. O financo di un Andre Onana, la cui importanza va ben oltre le parate che non stanno mai mancando.

Beppe Marotta, in accordo con l’allenatore, avrebbe dato il via libera alla partenza. Dietro ovviamente pagamento di una qual certa somma, da corrispondere necessariamente cash. Per meno di 35 milioni Brozovic non si muoverà da Milano.