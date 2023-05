Via i primi due: partita la rivoluzione in casa Juve

La rivoluzione in casa Juventus è già iniziata. Oramai non ci sono più dubbi per la prossima sessione del calciomercato estiva: in due sono pronti a fare le valigie

Un momento sportivamente drammatico per i bianconeri. Pochi minuti prima di scendere in campo per il 36mo turno di Serie A, contro l‘Empoli, la notizia della nuova penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze. – 10 punti in classifica. Poi la netta sconfitta nei confronti dei toscani di Zanetti che hanno surclassato i ragazzi di Allegri.

Anche da questa partita in molti (tra dirigenti e tifosi) hanno capito quali sono i calciatori che difficilmente potranno rappresentare i colori bianconeri della prossima stagione. Non uno, ma addirittura in due sono pronti a fare le valigie. La rivoluzione è pronta: l’addio è più che certo.

Una brutta caduta quella del ‘Castellani‘ contro l’Empoli. Polemiche a non finire da parte dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che hanno puntato il dito contro la squadra. In particolar modo nei confronti di alcuni calciatori. Alcuni di loro che sono pronti a salutare Torino ed, a quanto pare, anche il nostro Paese. Non è affatto un mistero che uno dei calciatori pronto ad andare via è Adrien Rabiot.

Juventus, adesso si cambia: in due pronti all’addio

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto. Dopo un inizio per nulla convincente con i bianconeri, il calciatore si è fatto apprezzare con delle prestazioni davvero “super”. Adesso, però, pare che abbia preso la sua decisione di non firmare l’accordo e di trovare una nuova soluzione. Non è da escludere, a questo punto, un suo possibile trasferimento in Premier League dove è stato adocchiato sia dal Manchester United che dal Chelsea.

Il prossimo atleta vicino all’addio è Angel Di Maria. La vicenda dell’argentino, a dire il vero, non è cambiata per nulla. Il suo desiderio è quello di ritornare nella sua Argentina. Anzi, proprio a “casa”: si tratta del Rosario Central. Proprio da dove tutto è iniziato. Difficile ipotizzare che possa restare ancora per un altro anno. Il campione del mondo con l’Albiceleste non ha mai preso in seria considerazione di rinnovare con i piemontesi. E ultimamente neanche la Juve appare molto convinta riguardo la sua permanenza (soprattutto visto il suo mega ingaggio). Di rimanere in Europa (dopo l’esperienza in Spagna, Inghilterra e Francia) non ne vuole assolutamente sapere. Un addio quasi certo sia per il ‘Fideo‘ che per l’atleta transalpino che hanno intenzione di provare delle nuove esperienze. Nelle ultime settimane sicuramente si saprà qualcosa di più.