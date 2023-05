Federica Nargi incanta tutti al mare: in costume lascia senza fiato

L’estate ancora deve arrivare, ma Federica Nargi incanta già tutti al mare: lo scatto in costume lascia senza fiato.

Federica Nargi é stata ed é attualmente una delle showgirl più belle ed apprezzate del mondo dello spettacolo italiano e via social non smette mai di far sognare i suoi fan con i suoi meravigliosi scatti.

Sin da quando ha fatto il suo debutto in tv nel 2008 a Striscia la Notizia, dopo aver vinto il programma Veline assieme a Costanza Caracciolo, la Nargi ha sempre incantato tutti per la sua bellezza. La showgirl é uno dei personaggi più cliccati via web e non c’é da stupirsi che sia così, mentre ogni volta che la si vede in tv é sempre un grande successo tra i suoi fan che non possono non essere contenti quando ciò accade.

La Nargi è seguitissima sul suo profilo Instagram e non potrebbe essere altrimenti. La compagna di Alessandro Matri, ‘invidiato da mezzo universo maschile’, conta più di 4 milioni di followers ed é proprio tramite social che fa sognare i suoi fan con scatti davvero unici e meravigliosi. E l’ultimo post pubblicato dalla showgirl ha nuovamente lasciato a bocca aperta i suoi follower, l’ennesimo scatto ‘da paura’.

Voglia d’estate per Federica Nargi: lo scatto in costume lascia senza fiato

Manca ancora un mese all’inizio dell’estate vera e propria, ma in alcune zone d’Italia e non inizia già a farsi sentire il caldo. Temperatura che, però, é destinata a salire in maniera clamorosa a Formentera dove Federica Nargi si trova attualmente per motivi di lavoro. La showgirl ha tanta voglia d’estate e, come tutti, non vede l’ora di staccare la spina per potersi finalmente riposare e godersi il mare. Nel frattempo, però, la Nargi non manca di lasciare a bocca aperta i suoi fan e l’ultimo scatto pubblicato via social dove la si vede in costume ha acceso la voglia d’estate dei suoi followers.

Pur se per sponsorizzare i prodotti del suo brand, la SOBEA Cosmetics, la Nargi ha pensato bene di scattarsi una foto in costume sulle bellissime spiagge dell’isola spagnola, facendo sognare tutti. La camicia bianca aperta indossata sopra il costume non nasconde le forme di un fisico perfetto, mentre il suo sguardo che guarda altrove sembra essere quello di una dea.

Una foto che ha scatenato i fan nei commenti, conquistati ancora una volta dalla bellezza senza tempo della Nargi che a febbraio compirà 40 anni. Alcuni hanno sottolineato come sia davvero meravigliosa, mentre altri ancora hanno affermato come rappresenti la perfezione. Il post ha raccolto più di 55 mila likes in un solo giorno, ma il numero è destinato a salire ancora nelle prossime ore.