L’Inter rifonda con 20 milioni: rivoluzione in difesa

Il calciomercato dell’Inter ripartirà da un grande colpo in difesa: ecco il profilo preferito da Beppe Marotta

È un periodo d’oro per l’Inter di Simone Inzaghi che vive con grande attesa la finale di Champions League, conquistata con le unghie e con i denti, dopo il doppio successo sul Milan.

La ‘Beneamata’, si sa, sta attraversando un momento davvero cruciale per comprendere quali saranno gli obiettivi centrati quest’ anno ed eventualmente quali quelli sfumati. Ma intanto guarda lontano, in particolare alla prossima sessione di calciomercato che definirà i tanti cambiamenti previsti alla rosa del tecnico piacentino. La conferma dell’allenatore ex Lazio da parte di Marotta è arrivata nelle scorse ore, ed è così che il dirigente dell’Inter sta già segretamente lavorando alle operazioni che cambieranno il volto all’attuale squadra di Simone Inzaghi.

Secondo quanto viene riportato da ‘Violanews.com’, in difesa l’Inter potrebbe mettere a segno un grande colpo. Si tratta di una ‘vecchia conoscenza’ del club nerazzurro. Nikola Milenkovic ha firmato un rinnovo, lo scorso agosto, fino al 30 giugno 2027. Un modo, per la Fiorentina di Commisso, di provare a blindarlo ma anche mantenere alta la valutazione per un’eventuale cessioni.

Inter, ecco Milenkovic: così si può fare

I nerazzurri, in difesa, vivono una situazione potenzialmente drammatica per l’anno prossimo. Il rinnovo di Bastoni, in scadenza nel 2024, non è ancora finito nero su bianco e si percepisce tensione a riguardo vista l’importanza del centrale ex Atalanta.

Molto probabile l’addio immediato di De Vrij a parametro zero, visto che non rinnoverà il suo accordo in scadenza. È certa invece la partenza di Milan Skriniar che, d’accordo col PSG sin dallo scorso gennaio, ha già salutato l’Inter e i suoi tifosi con largo anticipo. Ed è proprio in previsione dell’addio dello slovacco destinato a Parigi che il profilo di Milenkovic torna prepotentemente di moda per i colori nerazzurri. La prevista rifondazione in difesa potrebbe partire proprio dal gioiello per il quale il patron Commisso potrebbe chiedere una cifra non elevata e decisamente alla portata delle casse interiste.

20 i milioni che l’ad dei meneghini avrebbe in mente di offrire e che potrebbero bastare. La Fiorentina, infatti, ha intenzione di puntare forte su Igor e Martinez Quarta l’anno prossimo. L’addio di Milenkovic non verrebbe preso come un dramma, nonostante numeri importanti da parte dell’ex Partizan: 39 presenze in stagione con 3 gol e 2 assist vincenti. Il futuro della difesa di Inzaghi dovrebbe passare proprio da Milenkovic, il primo regalo di Zhang per l’Inter 2023/24.