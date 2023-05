“Armonia violentata”: stadio Olimpico, si cambia!

Per lo Stadio Olimpico, in attesa di vedere come si concluderanno le stagioni di Roma e Lazio, ci sono delle novità molto importanti.

La stagione di quest’anno sta ormai volgendo al termine, ma si possono comunque già affermare le ottime prestazioni sia della Lazio di Maurizio Sarri che della Roma di José Mourinho. I biancocelesti, infatti, sono ad un passo dal qualificarsi all’edizione dell’anno prossimo della Champions League, mentre i giallorossi sono attesi dalla finale di Europa League contro il Siviglia.

Le squadre capitoline hanno fatto dei percorsi opposti, viste le diverse vicissitudini tra l’Italia e l’Europa. La Lazio di Maurizio Sarri, infatti, è stata quest’anno la prima tra le italiane a dire addio ai sogni europei, visto che è uscita agli ottavi di finale di Conference League contro il team olandese dell’Az Alkmaar. Mentre la Roma guidata da José Mourinho, anche per colpa dei tanti infortuni subiti in questi ultimi due mesi, si è staccata dal treno del quarto posto.

Tuttavia, i due team romani possono chiudere questa stagione con due traguardi storici: la qualificazione Champions per la Lazio e la vittoria dell’Europa League da parte della Roma. Questi due obiettivi erano di fatto impensabili all’inizio dell’annata, ma sia Maurizio Sarri che José Mourinho hanno svolto davvero un grandissimo lavoro. In attesa di conoscere come terminerà quest’anno, bisogna registrare alcune novità sull’impianto che ospita sia i giallorossi che i biancocelesti: lo Stadio Olimpico.

Stadio Olimpico, il ministro Abodi: “L’obiettivo è sia quello di creare una copertura fotovoltaica che di eliminare quella attuale”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine dell’evento ‘Vite da Campioni’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla novità che riguarderanno lo Stadio Olimpico: “L’obiettivo è quello sia di creare uno stadio con una copertura fotovoltaica che di eliminare quella attuale, visto che rappresenta un’armonia violentata”.

Andrea Abodi ha poi continuato il suo intervento: “La nostra intenzione è quella di realizzare la nuova copertura in poco più di due anni. Cercheremo di limitare il più possibile interferenze con le stagioni sia della Lazio che della Roma. Abbiamo anche un altro sogno, ovvero quello di eliminare gli uffici presenti all’interno dell’impianto”.

Per quanto riguarda la pista d’atletica, invece, non ci sarà nessun cambiamento. Anche perché a Roma è in calendario l’Europeo di Atletica dell’anno prossimo. Le due squadre romane, in attesa di questi lavori che riguarderanno il nuovo Stadio Olimpico, sperano di regalare ai propri tifosi degli obiettivi che sarebbero davvero storici.