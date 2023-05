Giuntoli si porta via il big: e i tifosi sono furiosi!

Giuntoli porterà con sé alcuni big. I tifosi non possono accettare questo “sgarbo” proprio dal direttore sportivo: via alla rivolta!

L’ipotetica partenza di Giuntoli potrebbe lasciare nei tifosi del Napoli un senso di vuoto davvero difficile da colmare. Il dirigente sportivo ha accompagnato i partenopei lungo tantissimi bei momenti, tra cui il più recente scudetto.

I giocatori portati alla corte di De Laurentiis sono stati tanti, dal chiacchieratissimo Kvaratskhelia passando per nomi del passato del calibro di Allan, Zielinski e tanti altri. Il suo acume tattico in termini di mercato non è mai stato un mistero. Chiunque lo ha apprezzato per via di queste qualità indiscutibili. Ad oggi però sembra tutto destinato a finire. Ragion per cui c’è davvero tanta tensione nell’ambiente azzurro. La prossima destinazione dell’ex giocatore sembrerebbe essere la Juventus. Varie indiscrezioni unite anche ad alcune dichiarazioni testimoniano ciò. A breve dovrebbero avvenire nuovi incontri tra le varie parti, ma sembra ci sia grande sintonia tra i bianconeri e l’uomo di mercato del club partenopeo.

Dopo l’indimenticabile terzo scudetto storico i tifosi del Napoli si sarebbero aspettati un progetto continuativo. A maggior ragione visto quanto ottenuto nella stagione corrente, in una campagna acquisti tutto fuorché circondata da nomi di caratura. Ma che col senno di poi si sono rivelati delle ottime carte. Basti pensare alla coppia formata da Kvara e Osimhen, che ha composto la quasi totalità degli incredibili numeri offensivi del Napoli. Giuntoli ha creato tutto questo, ma al momento il dirigente è davvero lontano da Napoli.

Giuntoli via da Napoli? L’indiscrezione è clamorosa

Questa però potrebbe non essere l’unica cattiva notizia per i tifosi. Sembra infatti che con sé l’ex giocatore voglia portare anche Luciano Spalletti, il principale fautore della magica cavalcata verso lo scudetto. Insomma, nella squadra partenopea si prospetta una rivoluzione totale. A 360 gradi. Spalletti alla Juve, una possibilità remota ma che resta ancora impressa nella mente dei tifosi: nessuno osa credere che il tecnico del terzo scudetto possa abbandonare per trasferirsi all’odiata rivale. Ad ora sono solo rumors, in futuro chissà.

Il futuro del tecnico toscano è dunque in bilico, con una situazione dirigenziale non proprio tranquilla. È in corso infatti un dibattito piuttosto acceso con il presidente De Laurentiis. Il rapporto tra i due si era incrinato da tempo, e lo scudetto vinto purtroppo non è stato di grande aiuto per risanare le cose. Due partenze del genere non sarebbero facili da accettare, e lo sarà ancora meno il processo che porterà alla loro sostituzione.