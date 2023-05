Juve, che affondo: oggi nuovi contatti per il parametro zero

Dopo la cocente eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Siviglia, la Juventus di Allegri pianifica il mercato.

Per risollevare le sorti della Vecchia Signora, vicende giudiziarie permettendo, Allegri e la dirigenza iniziano a studiare i colpi per la stagione che verrà: si avvicina il colpo a parametro zero.

Il club bianconero è dinanzi ad una situazione molto complicata, la sconfitta di Empoli e le vicende giudiziarie sono l’ennesima testimonianza di una stagione nera per il club bianconero che alla fine ha ricevuto una penalizzazione di 10 punti. La Juve vive la sua seconda stagione consecutiva senza trofei e, in una piazza esigente come quella di Torino, la prospettiva di un terzo anno senza titoli sarebbe accolta come un fallimento.

Proprio per questo la società ha messo nel mirino un nuovo obiettivo, un rinforzo di qualità ed esperienza. Il calciatore avrebbe il gradimento di Massimiliano Allegri che ha a più riprese sottolineato come l’organico bianconero necessiti di nuovi innesti. La palla adesso passa alla dirigenza che dovrà provare a trovare la quadra per portare all’Allianz Stadium uno dei calciatori presenti sul taccuino. L’arrivo del calciatore aiuterebbe la Vecchia Signora a mettere a segno un colpo low cost.

La Juventus tenta il colpo low cost: pronto l’affondo per il calciatore

La società ha diverse problematiche nel reparto difensivo, nessuno è riuscito finora a colmare il vuoto lasciato dalla BBC e quello che una volta era il reparto principe è diventato un punto debole per la Juve. Lo stesso tecnico lo ha palesato, l’organico necessita di forze nuove in difesa, specialmente dopo l’annuncio del ritiro di Leonardo Bonucci. Uno dei nomi per la difesa della prossima stagione è quello di Nicolas Otamendi, difensore centrale del Benfica.

Otamendi è un difensore classe ’88 che in Qatar si è laureato campione del mondo con l’Argentina. Nonostante la carta d’identità non più verdissima, l’argentino ha dimostrato di poter dire ancora la sua ad alti livelli come mostrato sia con il Benfica, campione di Portogallo e arrivato sino ai quarti di Champions League. Anche con la camiseta dell’Albiceleste con il quale ha preso parte a tutti gli impegni della rassegna qatariota.

Come riportato da Record, a spingere la Vecchia Signora verso Otamendi c’è anche il contratto in scadenza nel giugno 2023 e che, dunque, potrebbe permettere alla dirigenza di assicurarsi un profilo dalla grande esperienza a parametro zero. Questo consentirebbe, inoltre, la possibilità di mettere a segno un eventuale ulteriore colpo in difesa, in modo da aumentare il numero di interpreti a disposizione di Allegri che sta spingendo per arrivare anche a Pau Torres del Villarreal.