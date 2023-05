Pinto ha scelto il “nemico” di Mou: ecco il nuovo allenatore

Tiago Pinto già al lavoro per il nuovo allenatore. Il direttore generale sta sondando il terreno ed avrebbe pensato ad un anti-Mourinho per eccellenza.

La stagione europea della Roma è finora risultata esaltante e trionfale. I giallorossi per il secondo anno consecutivo hanno ottenuto la qualificazione alla finale di una competizione Uefa.

Dopo aver trionfato in Conference League a maggio 2022, la Roma si giocherà anche il trionfo in Europa League il prossimo 31 maggio, nella finale di Budapest contro il Siviglia, vero e proprio spauracchio in questa competizione. Nonostante l’ottima cavalcata, in casa Roma potrebbe cambiare qualcosa a livello dirigenziale e strategico. Pare che uno dei massimi manager di Trigoria possa andare via, accettando così una destinazione estera a sorpresa: parliamo del direttore generale Tiago Pinto, vero responsabile dell’area tecnico-sportiva della Roma.

Le ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra vedono il Tottenham voler ricominciare un nuovo progetto sportivo, dopo l’esonero di Antonio Conte e l’addio del d.s. Fabio Paratici, inibito anche dalla giustizia italiana per via del caos plusvalenze ai tempi della Juventus. Tiago Pinto pare essere uno dei profili sondati e contattati dal club di Londra per ricoprire il ruolo di nuovo direttore dell’area tecnica. Il manager portoghese, che ha iniziato nel Benfica prima di trasferirsi a Roma, starebbe seriamente pensando a questa svolta di carriera, nonostante abbia nella capitale l’appoggio incondizionato della famiglia Friedkin.

Tiago Pinto al Tottenham: come allenatore punta il tecnico del Feyenoord

Addirittura pare che Pinto stia già pensando al nuovo progetto Spurs con grande convinzione, iniziando a mettersi in moto con la prima mossa. Ovvero trovare un allenatore che finalmente possa portare il Tottenham in vetta ed a competere ad alti livelli in Europa. Il profilo seguito attentamente da Tiago Pinto per il Tottenham che verrà è un vero e proprio rivale di José Mourinho, un allenatore sfidato più volte dalla sua Roma e con cui è giunto anche qualche screzio a distanza. Ovvero Arne Slot, tecnico del Feyenoord che si è laureato da poco campione d’Olanda.

Slot, classe 1978, allena il club di Rotterdam dal 2021 ed è riuscito a portare la sua formazione prima alla finale di Conference League, poi al trionfo in Eredivisie. Slot come detto ha anche avuto diverse discussioni con Mourinho, sia a margine della finale dello scorso anno, sia dei quarti di finale di Europa League di quest’anno, persi con la Roma nettamente. Tiago Pinto però è molto attratto dal carattere di Arne Slot e dal modo di far giocare le proprie squadre. Tanto che dall’Inghilterra danno in pole il profilo dell’olandese per la panchina del prossimo anno.