La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra entrata nuovamente in crisi. Il ritrovato idillio sembra finito e di mezzo c’è una vecchia fiamma

Un’armonia ritrovata che rischia di sciogliersi ancora come neve al sole. Una storia d’amore tra le più tormentate dello showbiz internazionale, un susseguirsi di colpi di scena e di tira e molla degni di una classica telenovela di stampo sudamericano. E in effetti il Sudamerica in questa vicenda c’entra eccome, vista la nazionalità dei due protagonisti. Gli argentini Wanda Nara e Mauro Icardi sono per l’ennesima volta sotto i riflettori dei media, in particolare dei siti e dei rotocalchi che seguono con interesse quasi morboso le vicende di gossip più seguite e intriganti.

E senza ombra di dubbio la tormentata storia d’amore tra il centravanti del Galatasaray e la bionda conduttrice, influencer e manager suscita da sempre particolare interesse tra il pubblico. In questi ultimi giorni è soprattutto l’Argentina l’epicentro delle turbolenze sentimentali dei due protagonisti. Dal paese che ha trionfato ai Mondiali del Qatar emergono infatti nuove scottanti indiscrezioni che confermano l’inizio di una nuova crisi sentimentale.

A quanto pare, l’ennesimo strappo che in questo momento appare molto difficile da ricucire sarebbe legato a un presunto ritorno di fiamma di Mauro Icardi nei confronti della provocante e spregiudicata modella argentina, ‘China’ Suarez, di cui già si parlò con insistenza più di un anno fa quando emerse che tra lei e il bomber di Rosario si fosse consumata una breve relazione in quel di Parigi.

Icardi-Wanda, nuova bufera: “Mi uccideranno”. I fan non sanno più a cosa credere

Le conseguenze di quel tradimento furono una rottura che faticosamente Wanda e Mauro riuscirono a ricomporre. E proprio quando tutto sembrava filare per il verso giusto, con una ritrovata armonia di coppia, ecco che una nuova tempesta si staglia all’orizzonte. E questa volta si preannuncia ancora più inarrestabile della precedente: sembra infatti che Wanda Nara non abbia più intenzione di perdonare il suo coniuge presunto fedifrago.

Accecata dalla rabbia per l’ennesimo tradimento, stavolta l’imprenditrice e influencer potrebbe subito adire le vie legali senza perdere altro tempo chiudendo per sempre la relazione con Icardi. Dal canto suo l’ex capitano dell’Inter non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’argomento mentre nel frattempo continua a trascinare a suon di gol il Galatasaray verso la conquista del campionato turco.