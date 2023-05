Annuncio shock: Bonucci si ritira il 30 giugno

Leonardo Bonucci ha ammesso di essere pronto al ritiro tra non molto tempo. Ma l’ultima indiscrezione segnala un possibile colpo di scena.

C’era una volta il trio difensivo italiano della Juventus e della Nazionale azzurra, quello che ha fatto sognare per solidità e compattezza milioni di tifosi. Ovvero Barzagli-Bonucci-Chiellini, tre centrali spietati, cattivi e perfetti per giocare assieme. La famosa BBC.

Di questo trio ormai mitologico, soltanto Leonardo Bonucci è attualmente un calciatore della Juventus. Il difensore classe ’87 è il capitano dei bianconeri, ma ha vissuto una stagione tutt’altro che semplice, complici i numerosi infortuni muscolari che lo hanno frenato molto spesso. Il centrale difensivo ha anzitempo finito la stagione per una lesione agli adduttori. Ma intanto ha lanciato nei giorni scorsi un annuncio clamoroso e sorprendente:

“Quando il prossimo anno smetterò di giocare credo che si chiuderà un’era e un modo di interpretare la difesa all’italiana”. Dunque il capitano juventino ha fatto intendere come l’anno prossimo sarà il suo ultimo da calciatore professionista, anticipando l’addio alla Juve ed al suo sport della vita. Ma c’è chi scommette che tale decisione cambierà a sorpresa.

Ritiro Bonucci, secondo Nicolino il difensore anticiperà i tempi

Bonucci ha un contratto con la Juve in scadenza a giugno 2024, dunque il prossimo sarà ancora un anno da bianconero a tutti gli effetti, almeno secondo le regole contrattuali. Ma ha un parere diverso il giornalista Mirko Nicolino, molto vicino alle cronache juventine. Intervistato da TV Play in esclusiva, Nicolino ha parlato della Juventus che verrà, di quali saranno i calciatori pronti a restare in rosa e chi invece è destinato all’addio. Nonostante le parole di Bonucci su un addio già previsto per il prossimo anno, il cronista è sicuro che a sorpresa anticiperà i tempi e potrebbe dunque lasciare il calcio già in estate.

“La scelta del rinnovo di Alex Sandro mi fa pensare che Bonucci non farà l’ultimo anno di contratto con la Juventus: sarà lui a lasciare spazio ad un nuovo centrale, che penso possa essere di piede mancino”. Dunque Nicolino scommette sul fatto che Bonucci si ritirerà, o quanto meno lascerà il suo storico club, già in questi mesi per permettere alla Juve di prendere un centrale più giovane e funzionale.

Una decisione che il numero 19 bianconero dovrebbe prendere in questi giorni, visto che ormai mancano solo 3 partite alla fine del campionato. Bonucci ha finora disputato ben 12 stagioni in Serie A con la Juventus, dal 2010 ad oggi (esclusa la partentesi col Milan nel 17-18). Ha collezionato finora ben 500 presenze ufficiali, diventando il sesto juventino più presente nella storia di questo club.