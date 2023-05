Big ceduto e doppio colpo da 80 milioni: Juve-Giuntoli show

Con il tricolore conquistato a Napoli, per Cristiano Giuntoli pare giunta al termine l’avventura con i partenopei.

Sta per concludersi nel migliore dei modi la storia tra il Napoli e Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello scudetto conquistato. Grazie agli acquisti fatti dal direttore sportivo, il Napoli ha stupito sia in Italia che in Europa, dove è riuscito a centrare i quarti di finale di Champions League.

Per il direttore sportivo toscano, nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2024, pare però arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida. Ad attenderlo c’è la Juventus, che ha deciso di affidarsi a lui per iniziare un nuovo ciclo che possa riportare i bianconeri tra le grandi d’Italia e d’Europa. A tal proposito, Giuntoli pare aver già individuato i possibili obiettivi da portare a Torino per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese.

I reparti che la ‘Vecchia Signora’ intende rinforzare sono centrocampo e attacco, viste le possibili partenze. Per la zona centrale del campo si appresta a salutare Adrien Rabiot, destinato ad approdare in Inghilterra vista la scadenza del contratto. Per l’attacco, invece, chi può salutare è Dusan Vlahovic, visto il poco feeling con Massimiliano Allegri. Il serbo, infatti, è nel mirino dei grandi top club europei come Bayern Monaco, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea.

Giuntoli viaggia verso la Juventus, si studia il doppio colpo: servono 80 milioni

Proprio per questo, la dirigenza è desiderosa di mettere a segno due grandi colpi. Per il centrocampo il nome che più stuzzica Giuntoli è quello di Piotr Zielinski, che può lasciare Napoli al termine della stagione. Il polacco vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, ad oggi, non risultano passi in avanti riguardo a un possibile rinnovo. Questa pista, però, è molto complicata, visto che difficilmente Aurelio De Laurentiis deciderà di cedere il ragazzo agli acerrimi rivali. Un eventuale offerta da 35 milioni, potrebbe però far riflettere il patron azzurro.

Come erede di Vlahovic, invece, il d.s. pens al colpo Rasmus Højlund, protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Atalanta. Il ragazzo, alla sua prima stagione italiana, ha realizzato otto reti e fornito tre assist in 31 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. La ‘Dea’, per cedere il gioiello classe 2003, è pronta a chiedere circa 45 milioni di euro, visto il grande investimento fatto per acquistarlo dallo Sturm Graz la scorsa estate. Giuntoli è desideroso di iniziare la sua nuova avventura, ed è pronto a costruire la Juventus del futuro. Il popolo bianconero inizia a sognare i primi grandi colpi.