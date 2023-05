Cambio look piccante: la vestaglia della Canalis si apre pericolosamente

Elisabetta Canalis ha deciso di cambiare look e di infiammare i suoi followers su Instagram: occhio alla vestaglia e all’apertura pericolosa

Il cambio look di Elisabetta Canalis è più piccante che mai. L’ex velina di Striscia La Notizia è uno dei volti storici della televisione italiana di inizio anni 2000. La sua bellezza e la sua competenza davanti allo schermo le hanno permesso di recitare in diversi film e di essere presenti in tantissimi programmi.

Oltre al tg satirico di Antonio Ricci, può vantare la co-conduzione anche del Festival di Sanremo, delle Iene e di Controcampo. Inoltre, la Canalis è una delle donne italiane più seguite dai giornali di gossip: storiche, infatti, le sue storie d’amore con Bobo Vieri e George Clooney. Oggi Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti, insieme alla figlia Skyler Eva avuta dalla relazione col chirurgo Brian Perri. E sui social è sempre molto seguita, avendo un profilo Instagram di 3,4 milioni di followers.

La modella posta ogni giorno degli aggiornamenti riguardo la sua vita lavorativa e privata. E anche dei video in cui svolge i consueti allenamenti di Kickboxing. Video a cui comunque non mancano risposte ironiche che strappano un sorriso, nonostante non si sminuisca mai la serietà con cui la Canalis ha deciso di intraprendere questa strada.

Elisabetta Canalis da capogiro: attenzione alla vestaglia…

L’ultimo post su Instagram pubblicato da Elisabetta Canalis non è, tuttavia, un video dove mostra il suo allenamento. Ma è, per la felicità dei suoi più accaniti followers, una foto che la ritrae con una vestaglia nera, una mano sul fianco e l’altra che cerca di mantenere la stessa vestaglia impedendo che si apra.

E poi c’è quell’effetto vedo-non vedo del suo prosperoso seno, l’attenzione è rivolta soprattutto al cambio look piccante, oltre che alla possibile apertura della vestaglia. Uno sguardo diretto verso l’obiettivo, con la testa alzata e un po’ inclinata e i lunghi capelli che scendono sulle spalle. Elisabetta Canalis ha deciso di deliziare tutti i suoi followers con un’uscita delle sue, per ammirare la sua bellezza che non tramonta mai.

I suoi fans hanno avuto la possibilità di apprezzare la sua simpatia anche durante il programma Emigratis di Pio e Amedeo, dove oltre al suo aspetto fisico, la Canalis ha mostrato anche tantissima cordialità e affabilità. Una serie di pregi che si uniscono al fisico statuario della sempre verde showgirl, che il prossimo 12 settembre compirà 45 anni. E l’ultima foto dimostra che gli anni passano per tutti, tranne che per lei.