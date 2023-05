Elisabetta Canalis, il total black fa impazzire tutti: sotto il vestito niente (Foto)

Elisabetta Canalis in un look total black davvero eccezionale, che accende come non mai la passione degli ammiratori

Elisabetta Canalis non delude mai le attese, questo lo sappiamo molto bene. Ed è per questo che è da tempo, e continua a restare, una delle più amate dagli italiani, per il suo fascino diventato leggenda e sempre in grado di stupire le legioni di fan che la venerano.

Icona assoluta di bellezza e sensualità, diventata ‘la’ velina di Striscia la Notizia per eccellenza, anche molto tempo dopo aver concluso la sua avventura nel popolare tg satirico è rimasta nella mente e nel cuore di tutti. E del resto, Elisabetta si è segnalata in questi anni per una presenza fissa e immancabile nel mondo dello spettacolo. Tra alcuni trascorsi da attrice, campagne pubblicitarie diventate storiche, calendari seducenti e molto, molto altro.

A settembre, Elisabetta compirà 45 anni, ma non si direbbe minimamente. Come recita una sua celebre pubblicità, tutti sono a caccia del suo segreto di bellezza. Tanta cura del proprio corpo, logicamente, ma anche un fascino innato e irresistibile. In ogni caso, i risultati sono davanti agli occhi e il confronto con bellezze anche più giovani non la vede soccombere, tutt’altro. Intramontabile e senza tempo, la Canalis è una star assoluta, e ci mancherebbe altro, anche sui social, dove vanta un seguito da circa tre milioni e mezzo di followers su Instagram.

Elisabetta Canalis, la vestaglia si apre: scollatura profondissima, la fantasia viaggia veloce

Ai loro occhi, mai come stavolta Elisabetta offre una visione prorompente e piccante, che alza la temperatura in un attimo e fa sognare ad occhi aperti. In uno dei suoi tanti shooting, la Canalis è in total black, con una vestaglia super seducente che si apre in maniera sapiente, svelando quanto basta della scollatura senza veli per accendere la fantasia.

Gli ammiratori non possono resistere a tale capolavoro e la reazione, a suon di like e commenti estasiati, è scontata. “Troppa illegalità in una sola foto”, scrive qualcuno, ed è difficile dargli torto. Ovazione generale per l’ennesima dimostrazione di fascino sublime ed esplosivo, da parte di Elisabetta, che di certo è in grandissima forma, anche se non c’erano dubbi per chi la segue assiduamente. Le intenzioni, in vista dell’estate, sembrano le migliori possibili. Siamo pronti a tuffarci in un vortice senza fine di classe ed eleganza provocante.