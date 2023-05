Elisabetta Canalis, come non l’avete mai vista: il costume è un’esplosione in piena regola

Elisabetta Canalis lascia tutti a bocca aperta: il suo fisico in bella mostra, in intimo è ancora una volta spettacolare

Lasciare a bocca aperta tutti, sempre e comunque. Sembra essere la missione di Elisabetta Canalis che sui social sembra proprio non voler dare tregua ai suoi follower. E meno male verrebbe da dire, perché la bellissima sarda colpisce ogni volta sempre più, per uno spettacolo che non conosce confini.

“E le ventenni mute” è il primo pensiero che viene in mente ai suoi tanti seguaci, perché la Canalis, classe ’78, ha proprio tutto. Classe ed eleganza, fascino ma anche e soprattutto una sensualità ed una bellezza che davvero non hanno paragoni. Un fisico perfetto, frutto anche della tanta palestra e della Kickboxing K-1, con tanto di prime gare peraltro vinte lo scorso anno, che per la gioia dei suoi quasi 3,5 milioni di follower mette in mostra praticamente ad ogni occasione utile, con foto e video spesso severamente vietate ai deboli di cuore.

Più bella che mai la Canalis, sui social si mostra sempre raggiante e felice nonostante il divorzio da Brian Perri, da cui aveva avuto la prima – e unica fin qui – figlia, Skyler Eva. E peraltro sono molti i rumors che le affiancano un nuovo fidanzato; si tratterebbe del campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, 29enne di origini rumene con cui è stata fotografata spesso negli ultimi mesi.

Elisabetta Canalis in intimo: la foto è da sballo

La vita privata dell’ex velina, di certo, interessa molto poco ai suoi follower. Sono molto più attenti alle immagini che pubblica, anche perché spesso si è mostrata in passato senza veli, anche per cause nobili, come la difesa degli animali attraverso l’organizzazione Peta.

La Canalis, però, lascia sconvolti tutti anche in intimo; è testimonial di una nota marca di lingerie e le sue foto sono decisamente bollenti. Mostra proprio tutto, tra perizomi e reggiseni di pizzo, body striminziti e trasparenti per una visione davvero paradisiaca. E la pressione sanguigna si alza a dismisura in chi le ammira. Nell’ultimo post si è esibita nuovamente in tutto il suo splendore.

Ancora in intimo, stavolta con un completo formato da slip classici e reggiseno color carne che mette in evidenza il suo décolleté. Ventre piatto, sguardo penetrante e capelli sciolti olter la schiena. Un vero spettacolo per la Canalis che nella didascalia ha indicato come “seconda pelle” l’intimo scelto. Like e commenti a pioggia da parte dei suoi fan; “Ditemi quello che vi pare, per me è la donna più bella quantomeno in Italia” ha scritto un follower e sembra davvero difficile dargli torto.