Ivana Knoll è da impazzire: lady Croazia mostra il lato B

La sexy tifosa della Croazia Ivana Knoll fa impazzire i suoi followers mostrando il lato B in spiaggia, con una descrizione da paura

Il mondo l’ha conosciuta grazie alle sue partecipazioni alle ultime edizioni dei Mondiali di calcio. Non che faccia la calciatrice, tutt’altro. Ivana Knoll è una di quelle tifose che non passano mai inosservato. Dopo aver seguito la Croazia in Russia, la modella è si è recata anche in Qatar per assistere alle partite. Le sue forme non sono per niente passate inosservate. Il suo modo di vestirsi, sempre molto scoperto, ha sfidato per tanti match le dure leggi del Paese, temendo più volte gravi conseguenze.

Anche se tutto il mondo è paese, e quindi Ivana Knoll è stata più volte fotografata insieme a sceicchi qatarioti anche sugli spalti degli stadi. La sua carriera è definitivamente esplosa negli ultimi mesi e ogni giorno delizia i suoi followers con scatti in intimo, in costume mentre si trova al mare, ma anche nei maggiori stadi e palazzetti del mondo.

Non mancano rumors riguardo il gossip, visto che c’è anche un post in evidenza sul suo profilo che la ritrae con Drake, ma anche con Maluma. Il profilo Instagram di Ivana Knoll conta ben 3,3 milioni di followers. Una cifra enorme per una modella e influencer che con l’ultimo reel postato ha fatto girare la testa a tutti e inutile dire che è andato subito virale.

Ivana Knoll, video da brividi: lato B pazzesco

Ivana Knoll, nel reel che ha postato, si trova in spiaggia e la sua posizione lascia poco spazio alle interpretazioni. E’ in ginocchio, dando le spalle al cellulare, con un costume che mostra un lato B incredibile. I granelli di sabbia sui glutei fanno sognare i suoi followers, che commentano numerosi anche in merito alla descrizione della modella: “Only“. Il riferimento è chiaro alla piattaforma a pagamento per contenuti hot, e in tanti si auspicano che questo approdo possa verificarsi a breve.

Sarà interessante capire quali saranno i risvolti della carriera di Ivana Knoll, classe ’92 che dopo l’esperienza in Qatar ha rivelato al Daily Mail di aver ricevuto decine di proposte indecenti. Non solo da parte delle persone del posto, ma anche da sportivi presenti da novembre e dicembre per il Mondiale che l’hanno notata sugli spalti dei veri stadi. La Knoll dopo la Coppa del Mondo continua a incantare i social e a popolare i tanti giornali di gossip e l’ultimo reel pubblicato merita di essere visto.