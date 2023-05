Arriva Rabiot a zero: la nuova squadra del francese

Per Adrien Rabiot l’avventura in maglia bianconera pare essere giunta ai titoli di coda. Il centrocampista, infatti, salvo clamorose sorprese lascerà Torino in estate.

Mentre Massimiliano Allegri prepara la delicatissima trasferta di Siviglia per il ritorno della semifinale di Europa League, la dirigenza lavora per costruire la squadra del futuro. La rosa può subire una sorta di rivoluzione, visti i molti addii che si concretizzeranno al termine della stagione.

Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il ‘Fideo’ c’è ancora la speranza di trattenerlo a Torino, per gli altri l’avventura in bianconero pare giunta al capolinea. Il calciatore più richiesto è senza dubbio Adrien Rabiot, che bene ha fatto in questa stagione non proprio entusiasmante per la ‘Vecchia Signora’.

Nonostante la voglia della società di trattenerlo, l’ingaggio richiesto dalla mamma agente del calciatore da circa 10 milioni di euro è ritenuto eccessivo dalla dirigenza bianconera. Vista la situazione, diversi top club si sono messi in movimento per cercare di aggiungerlo alla propria rosa. Per Adrien Rabiot si stanno muovendo diversi top club europei, pronti a mettere sul piatto cifre importanti per regalarlo ai rispettivi allenatori.

Addio Rabiot, la Juventus non può nulla: tre big europee su di lui

L’ottima stagione disputata fin qui, che vede il francese a quota undici reti realizzate e quattro assist forniti in 44 partite disputate tra campionato e coppe, ha portato svariati club a mettersi sulle sue tracce. Tra le società interessate troviamo Manchester United, Tottenham e Paris Saint Germain, pronte a mettere sul piatto offerte importanti. Per i club in questione, infatti, non è un problema offrire i 10 milioni a stagione richiesti dal calciatore transalpino. Per il PSG si tratterebbe di un grande ritorno, visto che il centrocampista classe 1995 ha vestito la maglia del club francese dal 2011 al 2019.

Anche le due big inglesi hanno intenzione di rinforzare il proprio centrocampo, che necessità di maggiore qualità. Si tratterebbe di un duro colpo per la squadra bianconera, chiamata ad individuare un sostituto di grande qualità per rinforzare la rosa del tecnico livornese. Il centrocampista è molto affascinato dall’idea di approdare in Premier League, e questo può favorire il buon esito della trattativa con Manchester United o Tottenham. Dopo quattro anni dal suo arrivo in Italia, l’avventura di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus è giunta definitivamente ai titoli di coda. Massimiliano Allegri attende un colpo importante per sostituirlo, con il centrocampista pronto ad iniziare una nuova tappa della propria carriera.