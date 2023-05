La Roma ‘sacrifica’ il big: incasso da 40 milioni

La Roma si appresta ad affrontare la grande sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen, che si preannuncia essere la partita più importante della stagione.

Con il campionato oramai compromesso, visto il sesto posto in classifica a quota 59 punti a meno sei dal quarto posto a tre giornate dalla fine, i giallorossi si fiondano sull’Europa League con l’obiettivo di arrivare in finale. Giovedì, infatti, è prevista la sfida di ritorno alla BayArena, con i capitolini forti dell’1-0 dell’andata.

Nonostante questo, però, la società è al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Per cercare di fare cassa, visti anche i problemi legati al fair play finanziario, Tiago Pinto sta cercando di cedere quei calciatori che sono fuori dal progetto tecnico, per provare ad incassare i 40 milioni di euro che servono al club entro la fine di giugno. Qualora non fosse possibile, il portoghese può essere costretto a cedere uno dei propri big. Sono due i calciatori che sembrano avere molto mercato in Europa.

La Roma, viste le necessità economiche, può vedersi costretta a vendere almeno uno dei calciatori più rappresentativi della rosa. Tra coloro che sembrano avere molto mercato troviamo Tammy Abraham e Roger Ibanez. L’attaccante inglese classe 1997 ha deluso in questa stagione, non riuscendo a dare continuità a quella precedente. In 49 presenze tra campionato e coppe, sono solo nove le reti messe a segno e sette gli assist forniti. Proprio per questo la Roma sta pensando di cederlo, visto l’interesse che arriva dalla Premier League.

Cessione in vista per la Roma, servono 40 milioni: ecco i possibili sacrificati

Diverse società, infatti, possono a breve cercare di intavolare una trattativa con i giallorossi per cercare di riportare il classe 1997 in Inghilterra. Tra i possibili partenti troviamo anche il difensore brasiliano classe 1998 Roger Ibanez. Il ragazzo, nonostante Mourinho lo reputi uno dei perni difensivi, non ha convinto pienamente per via delle sue prestazioni altalenanti. Proprio per questo motivo, la dirigenza capitolina sta pensando di cederlo in caso di proposte importanti. Su di lui inizia a muoversi l’Aston Villa di Unai Emery, che lo monitora da diversi mesi.

Per convincere Tiago Pinto a cedere il brasiliano, il club inglese dovrà mettere sul piatto una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Si tratta di una richiesta importante, ma decisamente alla portata dei club di Premier League viste le grandi disponibilità economiche. In attesa di definire il futuro di José Mourinho la Roma programma la stagione del futuro, con l’addio di un big che pare oramai essere dietro l’angolo.