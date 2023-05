Addio Juve, vola da De Zerbi: accordo a 25 milioni

Niente Juventus nel futuro del calciatore, intanto lo starebbe chiamando De Zerbi dal Brighton: potrebbe andare lì.

Il tecnico italiano Roberto De Zerbi continua a far parlare di sé e del suo Brighton. Come spesso capita in occasioni del genere, dove una squadra inaspettata emerge clamorosamente, a vincere sono le casse della società. Il Brighton infatti, ha già diversi club in fila per alcuni dei suoi giocatori ed uno su tutti potrebbe portare un ricco bottino.

Nelle casse dell’attuale sesta classificata in Premier League, potrebbero entrare 80 e più milioni, per il ventunenne, Moisés Caicedo, una delle vere sorprese assolute della Premier League 2022/23. E pensare che il nativo di Santo Domingo in Ecuador, è arrivato nell’estate del 2020 per 5 milioni e l’anno scorso era anche in prestito al Beerschot in Belgio.

Gli è bastato De Zerbi, o meglio il suo aiuto, per diventare uno dei mediani più ambiti di tutto il campionato inglese e il calciatore ha una valutazione incredibile. Ovviamente non solo il club sorride visto che anche il calciatore presto potrebbe firmare un mega accordo con il nuovo club. Infatti, secondo i tabloid britannici, sul calciatore ci sarebbero già Liverpool, Arsenal e Chelsea.

Accordo con la Juve: 25 milioni, De Zerbi esulta

A questo punto, ai Seagulls toccherà trovare un sostituto all’altezza, soprattutto in vista di una possibile Europa League da giocare nella prossima stagione. De Zerbi ha già messo nel mirino un obiettivo chiaro, una vecchia conoscenza del nostro calcio. Parliamo del centrocampista Weston McKennie, che presto tornerà ad essere un esubero della Juventus e che potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il giocatore attualmente milita in prestito al Leeds.

Cifre senza dubbio inferiori rispetto all’operazione Caicedo e l’oramai ex Juve è pronto a cambiare club ma non campionato. McKennie, non verrà infatti riscattato dal Leeds. McKennie è pronto a ripartire con una nuova avventura e De Zerbi sembrerebbe intrigato dal rivalutare l’ex calciatore dello Schalke04. Weston ha sempre mostrato grosse qualità ma non è mai riuscito ad esprimerle interamente. De Zerbi proverà a farlo esplodere.

Lo statunitense, arriverebbe al Brighton all’età di 25 anni (da compiere ad agosto), e con un mezzo anno di Premier alle spalle, dove però ad onore del vero, non ha quasi mai giocato. Una strana scelta infatti, quella dei Whites di prenderlo a gennaio, visto che non è mai entrato nelle rotazioni dei titolari del club. Ad oggi, il classe ’98, ha giocato solo 17 volte, ma non sempre da titolare, con il Leeds.