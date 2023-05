Sconto per Lukaku: cambia tutto in casa Inter

La speranza dell’Inter di avere ancora a disposizione Lukaku è legata a un ipotetico sconto del Chelsea: in quel caso cambia tutto in casa nerazzurra.

Non c’era miglior modo per preparare l’attesissima sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan. L’Inter ha giocato alla grande contro il Sassuolo battendolo per 4-2. Sono 62 i punti ottenuti dalla squadra di Inzaghi, di cui 15 arrivati nelle ultime cinque partite a seguito di prestazioni di altissimo livello.

Del resto, i tifosi nerazzurri non volevano vedere altro che una squadra lottare su ogni pallone al fine di raggiungere assieme il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League che sembra essere sempre più vicino. Contro il Sassuolo è tornato in pista ancora una volta Lukaku in versione Big Rom, ovvero quell’attaccante che i tifosi hanno amato nei due anni con Antonio Conte. Lukaku sembra essere tornato quello di un tempo, ma il suo futuro è ancora in bilico.

Certo il suo ritorno al Chelsea, ma l’Inter vorrebbe ancora puntare su di lui a patto che i londinesi abbassino le pretese economiche. Il futuro del belga sembra essere condizionato da un fattore importante: il prossimo allenatore del Chelsea. Durante la prossima estate, il patron Todd Boehly avvierà una rivoluzione totale in casa Blues: via Lampard, che in realtà era stato scelto per le sue qualità di traghettatore, e dentro uno tra Maurizio Pochettino e Julian Nagelsmann.

Inter, Lukaku possibile solo se ci sarà lo sconto

Il tedesco sembra favorito sull’argentino, ma nelle ultime ore l’ex PSG e Tottenham sembra aver concluso incredibilmente un primo accordo con la dirigenza dei londinesi. Tutto ciò è motivo di interesse per l’Inter: ci sarà da capire se effettivamente Pochettino avrà bisogno di Lukaku nella sua formazione ideale. L’unica cosa certa è che il belga tornerà a Londra dopo la fine della stagione, ma al contempo è già consapevole che il suo futuro con gli inglesi sia da considerarsi un’incognita.

Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’, ha parlato ai microfoni di TvPlay dell’attuale situazione di Big Rom avanzando l’ipotesi secondo la quale la sua permanenza a Milano sarà possibile solo se il Chelsea abbasserà le pretese economiche che sono abbastanza pesanti per le casse nerazzurre, specie in questo periodo di forti problemi finanziari.

Sul destino di Lukaku, che l’Inter ha potuto riabbracciare la scorsa estate tramite la formula del prestito secco, la società nerazzurra non ha potere decisionale. Il belga dovrà decidere: rimanere al Chelsea, in modo da diventare protagonista anche in Premier League, o trovare un’altra squadra in cui esprimere il proprio potenziale? A questa domanda è impossibile dare una risposta. Certamente, l’Inter spera di avere uno sconto dai Blues in modo da mettere sul piatto un’offerta credibile per il cartellino dell’attaccante.