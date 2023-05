Wanda e Icardi, è furia totale: sta succedendo di tutto

Non c’è pace nel burrascoso rapporto tra la showgirl argentina el’ex Capitano dell’Inter, ora al Galatasaray

Verrebbe da dire: ‘Ci risiamo‘. Anche se qualcuno potrebbe controbattere: “Ma perchè, ne siamo mai usciti?”. Il tormentato rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, per la verità fatto apparentemente di sola passione e fiducia fino all’incriminato episodio del presunto tradimento del calciatore con la ‘China’ Suarez, vive l’ennesima fase di crisi. Iniziata proprio sul finale dello scorso anno, quando la bella argentina annunciò l’imminente divorzio a causa dell’infedeltà del marito. La stessa Wanda, stando a quanto lei stessa pubblicizzò ampiamente sui social, non stette propriamente a guardare.

Celebre infatti la ‘cotta – che, se accompagnata da un tradimento vero e proprio mai potremo saperlo – che l’ex moglie di Maxi Lopez si prese per L-Gante Keloke, famoso rapper argentino. I due ruppero (per colpa del giovane cantante) dopo poche settimane. Il tutto dopo che Wanda aveva candidamente dichiarato sui social come i due fossero addirittura innamorati.

Si è comunque arrivati, nella tormentata storia tra l’ex nerazzurro e la conduttrice sudamericana, ad una sorta di tregua armata: niente divorzio, continuiamo ad amarci. Se da un lato la lontananza forzata tra i due – Mauro è ad Istanbul per onorare i suoi impegni sportivi col Galatasaray, mentre Wanda è in patria, impegnata nella conduzione di ‘Masterchef‘ ha giovato ai due, dall’altro ha tolto la possibilità di un reciproco controllo. Con conseguenze purtroppo facilmente immaginabili.

Mauro Icardi dice ‘Basta’: lo sfogo dell’attaccante

Tra un post piccante e l’altro, e qualche considerazione malinconica su ciò che poteva essere e non è stato – che più di qualcuno riferisce senza dubbio alla fine della storia con L-Gante – la bella fotomodella appare comunque abbastanza tranquilla. Appagata dall’esperienza professionale succitata (tra l’altro lo stesso marito è stato ospite della trasmissione) la vita scorre senza troppi sussulti. Altrettanto non può dirsi, stando a delle recenti indiscrezioni di gossip, del ‘birichino’ Mauro. Che qualcuno giura si sarebbe reso protagonista di un nuovo tradimento.

L’influencer Pochi, che fa capo all’account social Gossipeame ha infatti affermato di avere le prove che l’ex Inter avrebbe nuovamente tradito la moglie. Stavolta però l’attaccante ha voluto reagire con fermezza a quelle che ritiene essere delle accuse infondate, replicando con una Instagram Story che è tutto un programma. Dopo aver messo in guardia gente che non lo conosce personalmente a parlare della sua vita privata, Maurito ha scritto che “Da 10 anni sono con la stessa donna e non sono MAI stato con un’altra donna né lo sarò fino a quando non sarò single“. Il punto è: ci crederà Wanda? Basta seguire le prossime puntate per capirlo. Una storia intanto che non sembra avere mai fine.