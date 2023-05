Sessanta milioni per la coppia: la Juve ci pensa

La Juventus si prepara ad affrontare il finale di stagione, che la vede in corsa sia per il campionato che per l’Europa League.

Dopo l’1-1 ottenuto a Torino all’ultimo respiro, la vecchia signora sarà chiamata a fare una grande prestazione al Ramón Sánchez-Pizjuán. Oltre a questo, però, la società è già al lavoro per la programmazione del futuro. In casa bianconera, infatti, si prospettano molti addii. Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Alex Sandro, vedranno scadere il proprio contratto al termine della stagione. Per il centrocampista ex Paris Saint Germain non sembrano esserci margini per un rinnovo, soprattutto per via del grande interesse arrivato dalla Premier League.

Diverse società sono pronte a mettere sul piatto un ingaggio importante per convincerlo a salutare definitivamente Torino. Un altro calciatore in forte dubbio è Angel Di Maria, anche lui in scadenza. Il ‘Fideo’, però, sta valutando una possibile permanenza in maglia bianconera, visto che Allegri lo ritiene un elemento fondamentale. Visti i possibili addii, la dirigenza è al lavoro per cercare calciatori importanti da regalare al tecnico livornese.

La Juventus è pronta a bussare alle porte del Valencia, per cercare di portare a Torino due dei calciatori più importanti della rosa del club spagnolo. La squadra spagnola si sta giocando la permanenza nella Liga e, soprattutto in caso di retrocessione, i calciatori più rappresentativi potrebbero chiedere la cessione.

La Juventus bussa al Valencia, si pensa al doppio colpo: servono 60 milioni

I giocatori finiti sul taccuino della dirigenza bianconera sono Giorgi Mamardashvili e José Gaya, rispettivamente portiere e terzino sinistro. Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, la richiesta del club spagnolo per l’estremo difensore classe 2000 è di circa 25 milioni di euro. Visto il possibile addio di Szczesny, in estate la Juventus sta pensando di fare un tentativo, in modo da assicurarsi un portiere giovane e con ampi margini di miglioramento.

Per quanto riguarda il terzino spagnolo classe 1995, il Valencia non è intenzionato ad accettare offerte inferiori ai 35 milioni di euro. La Vecchia signora ha la necessità di acquistare un terzino sinistro visto il possibile addio di Alex Sandro, e Gaya sembra essere l’obiettivo principale. Si tratterebbe di un esborso complessivo di circa 60 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse del club bianconero. Per cercare di portare i due calciatori a Torino, la dirigenza bianconera sta pensando ad una cessione importante, in modo da avere la liquidità necessaria per chiudere la doppia operazione con il club spagnolo. In attesa di capire quale sarà il futuro per via delle questioni extra campo, la ‘nuova’ Juventus inizia già a prendere forma.