Tegola Chiesa, ansia Juve: tifosi preoccupati

La Juventus, adesso, rischia grosso: scatta l’allarme per quanto riguarda Federico Chiesa, ecco cosa succede

L’annata della Juventus è stata un imprevedibile saliscendi. Dall’inizio stentato che ha visto gli uomini di Allegri fare grande fatica fino ad arrivare tra le prime in classifica. L’Inchiesta Prisma, poi, ha riportato il buio intorno al gruppo allenato da Massimiliano Allegri. I 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie – poi temporaneamente revocati – hanno però fatto tirare fuori una cattiveria agonistica preziosa per scalare nuovamente verso la vetta.

Il Napoli è rimasto solo un lontano miraggio, con il tricolore che ha preso la direzione verso la squadra allenata da Luciano Spalletti. E la Juventus? Ai bianconeri adesso resta un solo grande obiettivo: conquistare la finale di Europa League. Perchè dopo l’1-1 nella semifinale d’andata contro il Siviglia, le possibilità di staccare il pass per la finale sono minori, ma restano concrete.

Il gol di Gatti ha ridato nuove speranze alla ‘Vecchia Signora’ che, adesso, sogna una finale – magari tutta italiana – contro la Roma. Servirà poi del tempo per capire questa squadra anche in ottica futura dove potrà arrivare e a che palcoscenici potrà ambire: in tal senso, la sessione estiva di calciomercato – ormai imminente – sarà decisiva. E attenzione, perchè uno dei nomi che rischia di far battere i denti alla tifoseria bianconera può essere Federico Chiesa: la sua permanenza alla Juventus è tutt’altro che scontata.

Chiesa fa tremare la Juventus: così può dire addio

Dopo essere stato a lungo lontano dai campi di gioco per infortunio, il figlio d’arte si è ripreso la Juventus finendo praticamente sempre nell’undici titolare composto da Massimiliano Allegri. 28 le presenze con 2 gol e 5 assist vincenti all’attivo tra campionato e coppe per Chiesa in quella che rischia di essere la sua ultima stagione con la casacca bianconera sulle spalle.

Se la Juventus dovesse finire per essere penalizzata non giocando in Europa l’anno prossimo – ipotesi più che plausibile da quanto sta filtrando da settimane a questa parte – allora Chiesa potrebbe venire ceduto durante la prossima estate. Uno scenario di certo sgradito alla tifoseria bianconera che nel numero 7 vedeva e vede uno dei pilastri della Juventus del futuro. Il verdetto arriverà poco prima di fine maggio e potrebbe vedere l’estromissione dalle coppe europee della squadra di Allegri: in tal senso, sarebbero due i top club interessati ad acquistare l’ala ligure.

Da un lato il Bayern Monaco, sempre attento agli sviluppi riguardanti il 25enne ex Fiorentina per cui la Juve ha resistito anche in passato ad assalti da tutta Europa. Dall’altro, infine, il Manchester United. Si sa già da un pò come ten Hag stia pianificando una vera e propria rivoluzione all’Old Trafford tra uscite di lusso e campioni in entrata: tra questi ultimi rischia di esservi pure Federico Chiesa.