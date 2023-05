Ora vuole restare all’Inter: l’accordo si avvicina

Adesso pare che le cose siano decisamente cambiate. Il calciatore vuole restare all’Inter e lo ha fatto capire in tutti i modi

Un accordo che si avvicina sempre di più. L’atmosfera in casa nerazzurra è alle stelle. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Con una finale quasi ipotecata (da non sottovalutare assolutamente il ritorno) dopo il match di Champions League contro il Milan, l’obiettivo della ‘Beneamata’ è quello di sollevare al cielo almeno un trofeo in questa stagione.

Senza dimenticare la Coppa Italia dove la formazione di Inzaghi se la vedrà, in finale con la Fiorentina. Nel frattempo, però, la dirigenza è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Il calciatore, dato quasi certo per l’addio, potrebbe decidere di restare. Le due parti sono pronte ad incontrarsi: filtra molto ottimismo.

Un gol decisivo. Importantissimo. Tanto da regalare quasi una finale. Anche se non è stato ancora fatto nulla. Un significativo passo in avanti, però, quello sì. Edin Dzeko è l’uomo di esperienza in questo team. Mister Simone Inzaghi non ha avuto dubbi su chi schierare, nell’Euroderby, dal primo minuto contro i cugini del Milan. Il gigante bosniaco non ha deluso le aspettative: al primo pallone toccato subito in gol. E che gol.

Inter, adesso le cose cambiano: può restare e firmare

Il resto del match è stato fatto di sacrificio, sponde, contrasti e molto altro. Tutto quello che serve e che all’Inter piace. Nonostante non sia più un giovanotto, la sua carta di identità parla molto chiaro. A marzo ne ha compiuti ben 37, ma di smettere e mettersi da parte non ne ha alcuna intenzione. Prima dell’inizio del campionato, dopo il ritorno di Romelu Lukaku, era considerato la riserva del belga. Poi le cose sono cambiate e si è visto. A quanto pare anche la società vuole proseguire su questa strada. Bisogna fare presto visto che il suo accordo scadrà il 30 giugno di quest’anno. Fonti vicine al club parlano di un possibile rinnovo per un altro anno.

Nel caso in cui tutto questo non dovesse accadere le richieste per il classe ’86 di certo non mancano. Anche se, con una possibile riconferma di Inzaghi (come ha ribadito anche Marotta il giorno dopo il derby), anche l’ex Roma potrebbe decidere di restare e continuare a giocarsi le sue carte con l’Inter.