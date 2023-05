Elodie è uno spettacolo: sfilata da urlo

Momento particolarmente positivo per Elodie. La cantante e sex symbol italiana ha ottenuto uno splendido riconoscimento in carriera.

La carriera di Elodie Di Patrizi sta veramente volando. La bravissima ed acclamata cantante romana, fuoriuscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha avuto una trasformazione incredibile negli ultimi anni, sia a livello professionale che fisico.

In primis la svolta canora, visto che da talentuosa interprete della musica leggera e melodica, Elodie si è riscoperta come una delle migliori popstar italiane, ottenendo grandi riconoscimenti per alcuni dei suoi brani recenti, da Margarita ad Andromeda fino all’ultima hit sanremese Due. Per non parlare dell’evoluzione glamour e sensuale di Elodie, che ad oggi è considerata una delle donne più affascinanti e desiderate d’Italia. Fisico spettacolare, sguardo intenso, tratti somatici esotici dovuti alle discendenze caraibiche. Insomma, una donna dalle mille sfaccettature di qualità che continua a ricevere grandi riconoscimenti.

Non bastasse il successo musicale, Elodie ha di recente ottenuto un premio davvero importante per il mondo dello spettacolo italiano. Infatti la cantante romana è stata premiata con il David di Donatello 2023, il massimo riconoscimento cinematografico del nostro paese.

Elodie vince il David di Donatello: l’outfit per la kermesse è incredibilmente sexy

Elodie ha infatti debuttato come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, nel ruolo della moglie di un boss pugliese. Ma a trionfare ai David è stato il brano interpretato dalla stessa Elodie per la pellicola. Proiettili ha vinto così il premio come miglior canzone originale all’interno di un film. Per l’occasione mondana e di rilievo, Elodie si è presentata sul red carpet dei David con un outfit da urlo. Un vestito elegante ma allo stesso tempo molto sensuale disegnato da Valentino e confezionato per lei da Pierpaolo Piccioli. Un abito da ‘nude look’, viste le nette trasparenze del vestito nella zona del ventre e delle gambe.

Davvero emozionata Elodie nel momento della premiazione per il suo primo David di Donatello, condiviso con le colleghe Elisa e Joan Thiele. “Sono veramente molto emozionata, non me l’aspettavo perché non vinco mai! Ma non è quello l’importante” – ha ammesso l’ex volto di Amici dopo la consegna della statuetta da Carlo Conti.

La bellissima Elodie intanto continua a vivere un momento magico, sia per la carriera che per la sfera sentimentale. La cantante infatti è legatissima con il pilota motociclistico Andrea Iannone dalla scorsa estate. I due appaiono spesso assieme nelle uscite pubbliche e vivono ormai da mesi nella villa in Svizzera del pilota.