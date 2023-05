Calciomercato Napoli: doppio regalo Scudetto – CDS

Il Napoli inizia a pensare al futuro ed è pronto a farsi un doppio regalo Scudetto. Ecco tutti gli ultimi dettagli.

Archiviata la pratica Scudetto, in casa Napoli è tempo di pensare al futuro e trovare alcuni giocatori in grado di alzare il livello della rosa. ADL da questo punto di vista si è già messo al lavoro e presto potrebbe fare i primi annunci.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a farsi i primi due regali Scudetto sul calciomercato. Stiamo parlando di giocatori di assoluta classe e che potrebbero consentire a Spalletti di avere una rosa ancora più competitiva rispetto a quella di quest’anno.

Mercato Napoli: pronto il doppio colpo, tutti i dettagli

In casa Napoli si guarda alla prossima stagione e si è consapevoli della necessità di intervenire sul calciomercato. A centrocampo, per esempio, Demme e Ndombele sono in uscita e serve un rinforzo di qualità in quel ruolo. Lo stesso si può dire in attacco dove Lozano sembra essere ad un passo dall’addio. Per questo motivo ADL, al momento sempre in collaborazione con Giuntoli, si è messo al lavoro per individuare i rinforzi giusti per la prossima stagione e due nomi sono in pole position.

Stiamo parlando di Pulisic e Kamada. Potrebbero essere loro i due regali Scudetto di De Laurentiis a Spalletti e ai tifosi del Napoli durante il calciomercato estivo. Il primo è ormai ai margini del progetto Chelsea e sappiamo molto bene i rapporti che ci sono tra il club partenopeo e i londinesi. Per l’americano questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo molto complicato.

Il secondo è in scadenza con l’Eintracht e non dovrebbe rinnovare. Il giapponese rappresenta sicuramente un grande colpo se si considera il fatto di acquistarlo a parametro zero in un ruolo dove servirà più di qualcosa.

Ultime Napoli: Pulisic e Kamada per rinforzare la rosa

Pulisic e Kamada potrebbero essere le due ciliegine sulla torta del Napoli. Ma il calciomercato estivo è pronto a regalare altre novità ai tifosi partenopei. Sul taccuino di Giuntoli, infatti, ci sono anche i nomi di Yeremi Pino, Lindstrom e Gabri Veiga. Tutti giocatori in grado di alzare il livello di qualità della rosa di Spalletti.

Il calciomercato deve ancora iniziare e quindi può succedere di tutto. Ma una cosa è certa: il Napoli ha voglia di continuare a vincere e per questo ADL ha intenzione di investire durante il calciomercato estivo e i nomi di Pulisic e Kamada sono quelli giusti per consentire alla squadra di esprimersi al meglio in tutte le competizioni.