Arriva l’offerta finale: Amrabat va a giocare la Champions

La Fiorentina si appresta a disputare l’andata della semifinale di Conference League contro il Basilea.

Vincenzo Italiano sta preparando la grande sfida europea contro gli svizzeri del Basilea, che si prospetta essere la partita più importante della stagione. Semifinale di Conference e finale di Coppa Italia per i toscani, apparsi in netta crescita nelle ultime prestazioni. Mentre il tecnico lavora sul campo, la dirigenza sta già programmando il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Tra i calciatori che possono lasciare il club toscano troviamo Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe 1996. Il ragazzo si è reso protagonista di una grande stagione, sia con la maglia viola che con quella del suo Marocco nel mondiale in Qatar. Queste ottime prestazioni hanno portato un top club a mettersi sulle sue tracce, tanto da essere pronto a fare sul serio in estate.

Il calciatore più accreditato a lasciare i viola è senza dubbio Sofyan Amrabat, ricercato da un top club europeo. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, il Barcellona è tornato alla carica per il centrocampista marocchino. Il club blaugrana fu vicino ad acquistare il calciatore già lo scorso gennaio, con il presidente viola Rocco Commisso che alla fine decise di trattenerlo. Il club blaugrana ha diversi calciatori in esubero nel reparto e deve pensare anche prima alle uscite, ma il calciatore marocchino, sorpresa dell’ultimo Mondiale, piace molto.

Addio Amrabat, la Fiorentina ora trema: il Barcellona fa sul serio

In estate, però, le cose possono cambiare. Il Barcellona pare intenzionato a riprovarci seriamente, soprattutto per il gradimento da parte del tecnico spagnolo Xavi. Visto il contratto in scadenza nel giugno 2024, il club catalano non sembra intenzionato ad andare oltre i 25 milioni di euro per portarlo a Barcellona.

Il club viola è intenzionato a venderlo a cifre superiori, ma la voglia del ragazzo di trasferirsi al Barca può fare la differenza. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per i catalani, che regalerebbero a Xavi un centrocampista dalle grandi doti tecniche. Nelle prossime settimane, la dirigenza può bussare alle porte della viola per cercare di imbastire una trattativa per regalare il classe 1996 al tecnico spagnolo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Sofyan Amrabat destinato a compiere il grande salto. Xavi è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, con Vincenzo Italiano e tutto il popolo viola che ora tremano davvero.