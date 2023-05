Primo piano esplosivo: Anna Tatangelo toglie il fiato

La cantante Anna Tatangelo è da tempo una delle presenze più seducenti del mondo della musica, della tv e dei social: nuovi scatti da urlo

E’ un personaggio che decisamente non passa inosservato, per la sua presenza immancabile e mozzafiato nel mondo dello spettacolo. La cantante Anna Tatangelo è da sempre una delle bellezze più ammirate e acclamate del web e a giusta ragione.

L’interprete ciociara, con il suo fascino, si è ripetutamente presa la scena nel mondo della musica e dello spettacolo. Aumentando in questo modo una popolarità già considerevole e che la vede sulla cresta dell’onda ormai da più di vent’anni. Si era di fronte a una predestinata, lo si vedeva chiaramente, ai tempi dell’esordio, giovanissima, a Sanremo, a soli 15 anni nel 2002. La vittoria della sezione nuove proposte le spalancò le porte di una carriera molto fortunata.

In questi anni, Anna si è confermata ai vertici della musica italiana, raccogliendo molti successi e venendo sempre apprezzata per la sua energia e per un tono vocale inconfondibile e avvolgente. Di recente, andando di pari passo con i cambiamenti nella sua vita privata, la Tatangelo ha cercato con successo nuove sonorità. Oltre a essere sempre più apprezzata dal pubblico anche per una dimensione ulteriore, quella di presentatrice televisiva che la vede disimpegnarsi con grande eleganza e carisma. Il tutto, insomma, ci racconta di un personaggio irresistibile, capace di far sognare sempre ad occhi aperti i suoi fan. E ritroviamo la sua fama anche sul web, dove è una delle bellezze più cliccate. Su Instagram, ha un profilo da quasi due milioni di followers.

Anna Tatangelo, il selfie illegale che buca lo schermo: lato A a dir poco incontenibile

Con i suoi fan, Anna condivide spesso momenti di vita lavorativa e privata, con una lunga serie di scatti che lasciano sempre il segno. E anche stavolta, per lei arrivano applausi scroscianti.

L’ultima serie di selfie esprime tutto il suo fascino e la sua sensualità incontenibili, nel vero senso della parola. Il primo piano ravvicinato ci lascia ammirare un top esplosivo, con curve ben visibili e super seducenti. Una visione quasi ipnotica, che non può che raccogliere consensi generalizzati, a suon di messaggi d’amore e like in rapida successione. Lo sguardo magnetico di Anna fa il resto, come al solito la cantante è in splendida forma e si prepara, manco a dirlo, a una estate da protagonista sui social e non solo.