Napoli: addio Spalletti, ADL ha già scelto il sostituto

A sorpresa in casa Napoli ci potrebbe essere la separazione con Spalletti. De Laurentiis ha pronto il sostituto.

Lo Scudetto è arrivato da meno di una settimana, ma in casa Napoli si inizia a guardare al futuro e non è detto che in questo ci sia ancora Luciano Spalletti, che a sorpresa potrebbe presentare le dimissioni per alcune divergenze con De Laurentiis.

Dimissioni di Spalletti che potrebbero non cogliere impreparato proprio ADL. Il presidente del Napoli, infatti, avrebbe individuato il sostituto e a questo punto serve l’incontro tra le parti per capire se si potrà continuare ad andare avanti oppure no.

Napoli: Spalletti pensa alle dimissioni, pronto il sostituto

Come detto in precedenza, il rapporto tra Spalletti e il Napoli non sembra essere più idilliaco. Il tecnico toscano non ha assolutamente apprezzato le dichiarazioni del suo presidente e da qui l’ipotesi di una separazione al termine della stagione. Molto naturalmente dipenderà dall’incontro che ci sarà nelle prossime settimane.

Ma, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Conte rappresenta un profilo molto seguito dal Napoli di De Laurentiis in caso di addio con Spalletti. Come ben sappiamo, il tecnico toscano non ha assicurato una sua permanenza e non possiamo escludere un addio soprattutto dopo le parole dei giorni scorsi.

Per questo motivo De Laurentiis lo segue da vicino e nelle prossime settimane scioglierà i dubbi. Decisivo sarà l’incontro tra il presidente del Napoli e Spalletti. Solo dopo si potrà capire se l’opzione Conte sarà reale oppure ci saranno altre opzioni per la panchina dei partenopei. In questo momento l’importante è festeggiare nel migliore dei modi lo Scudetto, poi arriverà anche il periodo delle decisioni per la prossima stagione.

Panchina Napoli: i nomi per il post Spalletti

Antonio Conte naturalmente non è l’unico nome per la panchina del Napoli e De Laurentiis proverà a valutare con attenzione anche altri profili in caso di separazione con Spalletti. Sul taccuino ci sono i profili di De Zerbi e Italiano, che proprio oggi i dirigenti potranno ammirare al Maradona.

Attenzione, comunque, ad un profilo come Dionisi. In caso di scommessa su Accardi come ds, infatti, il Napoli potrebbe decidere di puntare sul tecnico del Sassuolo considerando che il dirigente lo conosce molto bene. Ipotesi che sono al vaglio della società e le decisioni saranno prese solamente dopo l’incontro con Spalletti.

In questo momento l’obiettivo è di festeggiare lo Scudetto, ma arriverà anche il periodo degli incontri e di prendere delle decisioni importanti sul futuro considerando che presto si dovrà programmare la prossima stagione.