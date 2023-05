Monchi nuovo DS: primo colpo in casa Juventus

Il mercato della Juventus non passa solamente per il terreno di gioco. Anche ai vertici della società qualcosa si sta iniziando a muovere

La stagione della Juve ha vissuto diversi alti e bassi. Il club bianconero è in attesa di concludere al meglio la stagione, ma potrebbe rivoluzionare tutto. Dal mercato e non solo, la società bianconera cerca giocatori, ma anche un direttore sportivo di livello.

Tutti, bene o male, nell’ambiente circostante hanno riconosciuto l’importanza di questa figura. In qualsiasi sessione di calciomercato è proprio il direttore sportivo che riesce a trovare l’ago della bilancia su cui nessuno avrebbe mai puntato. Il classico coniglio dal cilindro in grado di risolvere ogni problema. Naturalmente non sempre è così, e questa se estesa a livello generale è una narrazione piuttosto ottimista. In generale il direttore sportivo è fondamentale per ogni società di calcio e alla Juve ne sono consapevoli.

Ad oggi la Juventus è alla costante ricerca di un interprete degno di questo nome. Le voci che sono circolate su altri professionisti sono tanti. Da Giuntoli a Massara si è parlato di tanti, ma è un nome che potrebbe colpire a sorpresa e arrivare a Torino. L’attuale direttore sportivo del Siviglia, come ormai è risaputo, è Monchi. Numerosi tifosi lo ricorderanno per la sua esperienza in giallorosso, con la Roma. Dal quale sono emersi giocatori del calibro di Under, Salah, Rudiger e molti altri ancora. Il suo futuro è al momento in bilico.

Attualmente si trova in Spagna, ma vari tabloid esteri lo danno quasi per certo in Messico. Non si sa ancora in quale club, né di preciso in quale periodo dovrebbe compiere il suo glorioso esordio. Ma dalle fonti in questione traspare grande fiducia, dunque non ci sarebbe da sorprendersi se la loro “previsione” dovesse avverarsi a breve. A questo proposito potrebbe entrare in gioco la Juve.

Monchi pesca dalla Juve: colpaccio assicurato

Eventualmente Monchi potrebbe compiere la sua prima operazione proprio con la Juventus. I giocatori in scadenza del club bianconero sono tanti, ma uno in particolare rappresenta ad oggi una possibilità da non lasciarsi sfuggire. Si tratta di Juan Cuadrado, leader assoluto della fascia destra. In scadenza per il 30 giugno 2023, allo stato attuale non presenta richieste di rinnovo.

Le squadre estere, perlopiù europee, che si sono fiondate sul suo cartellino sono tante. Effettivamente come rapporto qualità/prezzo rappresenta un lusso per qualsiasi realtà. Ha esperienza e tecnica da vendere, inoltre ha ancora 34 anni. Il che significa che qualche anno di carriera ad un livello più che buono lo potrebbe ancora garantire. Un mix di fattori decisamente positivi potrebbe portare il ds spagnolo a considerare il colombiano come prima pedina per la sua nuova e ipotetica squadra. Ma come appena detto, si tratta solo di ipotesi.