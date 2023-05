L’ex Juventus per l’Inter: colpo nerazzurro ad un passo

L’ex calciatore della Vecchia Signora intende fare il grande salto: l’Inter potrebbe diventare la sua nuova squadra.

Il momento è delicato per molti club della Serie A che intendono portare a casa i loro obiettivi. In particolare si sta rivelando avvincente la lotta per un post in Champions League con Lazio, Roma, Inter, Milan e Juventus intenzionate a dare battaglia fino alla fine dei giochi.

Le squadre hanno in larga parte deluso durante il campionato e hanno permesso al Napoli di Luciano Spalletti di avere la strada spianata verso lo Scudetto. Ma chiaramente ora hanno intenzione di arrivare in Champions per non vanificare gli sforzi messi in campo dalle rispettive società.

L’Inter di Simone Inzaghi viene da un momento particolarmente positivo e sta cercando di mettere al sicuro la qualificazione Champions. Anche perchè il club non ha finanze molto salde e non può assolutamente permettersi una clamorosa esclusione. Intanto la società nerazzurra pensa ora da una parte a liberarsi di alcuni calciatori e dall’altra a trovare nuovi interpreti con meno pretese economiche.

Inter, Orsolini è più di una idea ma occhio alla concorrenza

Riccardo Orsolini è da tempo uno dei giovani più interessanti della Serie A e con la maglia del Bologna, dal gennaio 2018 in poi, ha dimostrato sicuramente grandi cose. Grazie agli insegnamenti del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic e a una società sempre vicina ai giovani, l’ex prodotto del settore giovanile della Juventus avrebbe intenzione ora di compiere il fatidico salto di qualità verso una squadra che si pone obiettivi differenti. In campionato ha sempre dimostrato ottime cose anche se ha peccato di continuità malgrado l’impegno profuso. Insomma, Orsolini vorrebbe cambiare aria per capire il suo reale talento e tornare nelle grazie del ct Roberto Mancini. Il ragazzo dovrà decidere se rinnovare o meno il suo contratto che lo lega al Bologna fino al giugno del 2024.

Molte voci vicine al giocatore tuttavia danno ormai per scontato il suo addio. Il suo futuro potrebbe tingersi di nerazzurro interista, come riporta la Gazzetta dello Sport. La Rosea tuttavia ci tiene a precisare che sul classe 1997 ci sarebbero anche diversi club esteri. Dalla Bundesliga in particolare sono ormai insistenti le voci di un interesse per Orsolini: l’Inter dunque dovrà lottare con le unghie e con i denti per impedire al ragazzo di lasciare l’Italia e la Serie A. Nel frattempo molto del futuro calciomercato nerazzurro passerà dal raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati dalla società: piazzamento Champions League e superamento delle semifinali della stessa competizione contro i cugini rossoneri del Milan.