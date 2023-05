Inter, arriva la stangata: il prossimo anno i tifosi dovranno fare un sacrificio

Il circo del pallone ha un consumatore finale che per la propria Amata farebbe pazzie. Per i tifosi dell’Inter è in arrivo un’amara sorpresa.

Gli ultimi dodici mesi sono stati piuttosto difficili in casa Inter. I tifosi non hanno dimenticato il finale di stagione dello scorso anno, con lo scudetto perso nel finale contro il Milan. Anche quest’anno le cose non sono andate per il meglio e il club nerazzurro può riscattarsi solamente con un gran finale.

Nonostante anche questo scudetto sia finito altrove, i supporter non hanno mai fatto mancare la loro presenza a San Siro. Come riporta calcioefinanza.com, esclusa la potenziale finale Champions, l’Inter disputerà almeno 28 gare in casa. In campionato 19, 6 in Champions League e 3 in Coppa Italia. Numeri che non si registravano dal 2010. Stevan Zhang quindi può sorridere, perché i ricavi da botteghino, Iva inclusa, saranno pari ad almeno 100 milioni (80 senza).

Nonostante il sostenitore medio tra abbonamenti allo stadio, trasferte e pay tv varie, continui ad essere spremuto, proprio il legame irrazionale tra il tifoso e la propria squadra consente ai marchi che producono le magliette di fare il bello e il cattivo tempo. Parliamo di quelli che vengono definiti “sponsor tecnici”.

Tifo e maglia: sta arrivando la batosta

Sono in arrivo infatti, pesanti rincari sui prezzi delle divise da calcio, ulteriore balzello del quale in un momento economico tutt’atro che facile. Vediamo quanto ci costerà la maglia del cuore. Come specifica il sito Footy Headlines, i produttori principali di magliette, ovvero Nike, Adidas e Puma stanno per aumentare il listino prezzi delle loro creazioni. Il rincaro riguarderebbe sia le versione di lusso, la “Authentic”, sia la e versione “Replica”. La dolorosa novità, parliamo delle Repliche, prevede un rincaro tra il 5 e il 14,3%. In particolare, il marchio icona di Michael Jordan e la Puma alzeranno il prezzo delle uniformi da 90 a 95 euro (+5,6%). Ancora maggiore la “mazzata” per chi veste Adidas: serviranno 100 euro per un +11,1%.

Passando alle Authentic, dalla prossima stagione la Nike per una maglia del club chiederà ben 150 euro, non saranno quindi contenti i tifosi dell’Inter. Ancora peggio andrà ai sostenitori delle squadre marcate Adidas, Juventus e da luglio 2023 anche la Roma. Le repliche costeranno 99,95 euro, mentre per le Authentic” si passerà da 140 a 160 euro (+14,3%). Puma invece si accontenterà per le maglie top di “soli” 140 euro. Da segnalare, infine, che anche i kit per bambini registreranno un aumento sensibile. Insomma, tifare più che una passione rischia di diventare un investimento con un tasso di rendimento altamente variabile: i risultati della propria squadra.