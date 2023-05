Annalisa show, il costume è minuscolo: visione bollente

Prova costume superata da Annalisa che si è mostata sui social in tutto il suo splendore indossando solo un bikini.

Momento d’oro, come 13 dei suoi dischi, per Annalisa Scarrone che oltre ad essere considerata una vera e propria bellezza, è anche una delle migliori artiste presenti nella scena musicale italiane. Con le sue hit ha fatto e fa ancora ballare tutti i propri fan.

Qualcuno è arrivato persino a considerarla la Raffaella Carrà dei tempi moderni. Per la sua sensualità e perché non ha paura di toccare temi anche talvolta scottanti. Come l’attrazione intima, ad esempio. Questo ha fatto di Annalisa, si è fatta strada usando semplicemente il suo nome di battesimo, una vera e propria provocatrice. Lo è quando canta e lo è molto anche sui social. Uno dei suoi ultimi scatti ha mandato fuori di testa e fans e non solo. Il costume da bagno è da capogiro.

Scatto da quasi 200 mila likes in poche ore per Annalisa che si è anche prestata a fare da modella per un noto brand di costumi da bagno. La foto condivisa dalla cantante sul proprio profilo Instagram è infatti una partnership pubblicizzata. Ma poco importa, perché il testimonial scelto dal marchio è senza dubbio quello giusto.

Lo scatto bollente di Annalisa che ha scatenato i social

Ora che l’estate è alle porte, qualcuno sta già andando al mare approfittando delle belle giornate di questo periodo, è bene farsi trovare pronti per la prova costume. E, naturalmente, Annalisa è riuscita a superarla ancora una volta a pieni voti. Due pezzi, bianco e nero, con tanto di rinforzi, per l’artista che si è immortalata nel suo vecchio look.

Niente capelli a caschetto e tinta nera per la musicista che si è fatta ancora una volta ritrarre con il classico color rosso fuoco che indossa, con eleganza e sensualità, dai tempi di Amici. Format che l’ha lanciata al grande pubblico. “Summer vibes mode on” è stata la frase con la quale Annalisa ha deciso di accompagnare lo scatto. Bella, brava e pronta per la spiaggia la cantante nata a Savona 38 anni fa ora impegnata con i suoi lavori ma già con i pensieri rivolti all’estate.

Il 2023 è stato probabilmente uno degli anni più ricchi di soddisfazione per la cantante ligure che nel giro di pochi mesi ha lanciato una doppietta suonata in ogni radio e ad ogni ora del giorno. Basti pensare che nel giro di pochi mesi ha lanciato due pezzi come Bellissima e Mon Amour, che hanno raggiunto un successo strepitoso. E considerando che alla fine dell’anno parecchio tempo, c’è da aspettarsi ancora qualche sorpresa da Annalisa.