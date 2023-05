Ormai Rabiot se ne è andato: il regalo del Cholo

La Juventus si appresta a preparare un finale di stagione impegnativo ma, nonostante questo, sembra già proiettarsi verso il prossimo calciomercato estivo.

Si prospettano ultimi mesi di fuoco per la Juventus, che la settimana prossima sfiderà il Siviglia nell’andata della semifinale di Europa League. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico.

Tra questi troviamo Di Maria e Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Rabiot, infatti, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, non resterà a Torino. Qualora l’addio si concretizzasse ufficialmente, la vecchia signora pare avere le idee ben chiare su chi provare a portare a Torino.

Addio vicino per Rabiot, la Juventus pensa al sostituto: idea Saul Niguez

Come detto, Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese, infatti, può proseguire la propria carriera in Premier League. Il centrocampista che la vecchia signora sta monitorando per sostituire l’ex Paris Saint Germain è Saul Niguez, belga classe 1994 dell’Atletico Madrid. Il ragazzo non sta disputando una grande stagione, visto che in 31 partite disputate tra campionato e coppe ha realizzato una sola rete e fornito un solo assist. Il tecnico Diego Simeone non lo ritiene più indispensabile, tanto che avrebbe chiesto alla dirigenza di cederlo in estate.

Vista la situazione la Juventus ci sta seriamente pensando, anche per via del costo contenuto che può avere la trattativa. I colchoneros, infatti, possono cedere il calciatore per circa 10 milioni di euro nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2026, cifra decisamente alla portata del club bianconero.

Il classe 1994 è attratto dall’idea di provare una nuova ventura, specialmente in un top club come la Juventus. Si tratterebbe di un colpo importante per Massimiliano Allegri, che si ritroverebbe in rosa un calciatore di grande qualità e con grande esperienza europea. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Adrien Rabiot pronto a salutare la Juventus dopo quattro anni dal suo arrivo. Il tecnico Massimiliano Allegri aspetta un sostituto all’altezza, con il nome di Saul Niguez che può prendere sempre più quota con il passare delle settimane.