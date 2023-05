Triste addio a 42 anni: tifosi di Serie A distrutti

Per il mondo del calcio un triste addio a 42 anni, tanto da far rimanere delusi alcuni tifosi di Serie A per la notizia, essendo stato un protagonista del campionato italiano nel recente passato.

Si tratta infatti di un giocatore la cui carriera è stata molto lunga, sviluppata in Paesi diversi, tra questi anche quello italiano ha recitato un ruolo importante, avendo vissuto da protagonista lo ha accolto in più squadre tra Serie A e B, lasciando ad ognuna di esse dei ricordi positivi.

Poche ore fa ha annunciato il ritiro dal calcio, Jaime Valdes, centrocampista offensivo classe 1981, di nazionalità cilena. Dopo i trascorsi nel suo Paese, a soli 18 anni arriva il momento di arrivare in Italia, quando vi fu la chiamata del Bari.

Nel 1999 la Serie A era il torneo principale per il calcio europeo e mondiale, all’epoca al Bari non mancavano i giocatori di talento, proprio nella stagione in cui esplose Antonio Cassano, i pugliesi accolsero Jaime Valdes, con cui trascorse ben 5 annate.

Triste addio a 42 anni: lacrime per il suo ritiro dal calcio

Dopo una parentesi in B con la Fiorentina, il cileno ebbe maggiore spazio a Lecce, ritornando così in Puglia ma dai salentini. In seguito ha vestito le maglie di Parma e Fiorentina, esperienze inframezzate da quella allo Sporting Lisbona.

Le sue ultime stagioni le ha disputate in Cile, dal Colo Colo, con cui ha conquistato il campionato nazionale, fino al Santiago Wanderers, squadra dove ha terminato la sua carriera. Ad annunciarlo è stato lo stesso trequartista, il quale si è affidato al suo profilo social per dare la notizia ai suoi tifosi.

Ecco quali sono state le parole di Jaime Valdes sulla decisione di ritirarsi: “Il giorno è arrivato. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso, dalla famiglia agli amici, sino a tutti i tifosi delle squadre in cui ho giocato e portato il mio rispetto“. Ha poi proseguito nel suo messaggio con tali affermazioni, l’ormai ex giocatore: “Grazie al Colo Colo per aver realizzato il mio sogno da bambino. Continueremo a vederci in altri ruoli, ma sempre legato a questo sport“”. All’età di 42 anni e con ben 13 di carriera trascorsa in Italia, Jaime Valdes appende ufficialmente gli scarpini al chiodo, in attesa di capire in quale vesti lo vedremo nel prossimo futuro, e se lo vedremo ancora nel mondo del calcio.