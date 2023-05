Inter, va via per 40 milioni: inevitabile addio

L’Inter è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

A pochi giorni dal grande derby europeo contro il Milan per la semifinale di Champions League, l’Inter pensa anche alla pianificazione della stagione che verrà. La dirigenza, infatti, sta lavorando molto per risolvere le questioni più delicate, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Con Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, e con il futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sempre più incerto, la società sta cercando di trovare i rinforzi giusti per il proprio reparto arretrato.

Oltre a questo, però, la dirigenza nerazzurra pensa anche a qualche cessione importante che permetta alle casse del club di rifiatare. A tal proposito, prende sempre più piede la cessione di uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi.

Addio per Brozovic, l’Inter ci pensa: ecco la richiesta

Come detto, nonostante un finale di stagione che si prospetta infuocato, l’Inter sta già lavorando per il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra coloro che possono lasciare Milano troviamo Marcelo Brozovic, centrocampista croato classe 1992. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota due reti realizzate e tre assist forniti in 31 partite disputate tra campionato e coppe. Nonostante questo, però, la dirigenza è pronta a cederlo in caso di offerte importanti, per permettere alle casse del club di rifiatare.

I nerazzurri, infatti, sono pronti a prendere in considerazione offerte da circa 40 milioni di euro, per dare il definitivo via libera alla cessione. Sul centrocampista croato hanno messo gli occhi svariati top club, soprattutto di Spagna e Inghilterra. Il ragazzo, che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano, può prendere in considerazione l’idea di lasciare il club per provare una nuova esperienza. Si tratterebbe di una cessione molto importante per l’Inter, chiamata a trovare un sostituto all’altezza per rinforzare la zona centrale del campo.

Nonostante un contratto rinnovato solo un anno fa fino al 30 giugno 2026, quindi, l’Inter pare seriamente intenzionata a dirgli addio in estate. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con i nerazzurri pronti a sacrificare il big del centrocampo. Marcelo Brozovic è pronto a salutare Milano dopo sette anni dal suo arrivo, con diversi top club pronti a fare sul serio. L’addio appare oramai inevitabile.