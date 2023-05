Lo stanno regalando: De Ketelaere resta in Serie A

Il futuro di Charles De Ketelaere sta per essere scritto: il Milan ha deciso, addio e permanenza nel calcio italiano

Mentre il Napoli sta festeggiando il terzo tricolore della sua storia, la situazione in casa di chi un anno fa gioiva per lo scudetto è decisamente diversa. Si tratta, ovviamente, del Milan di Stefano Pioli che dopo il passo falso con la Cremonese rischia davvero di chiudere nel peggiore dei modi l’annata. Al di là del suggestivo doppio match europeo contro l’Inter, i rossoneri dovranno fare i conti con una classifica assolutamente deludente in Serie A.

Rientrare tra le prime quattro per poi avere accesso alla fase a gironi della prossima Champions League rimane uno spartiacque straordinariamente importante per il ‘Diavolo’. Sarà molto complicato, visto che la concorrenza non manca e proprio l’Inter, alla fine, potrebbe beffare i ragazzi di Pioli. Chi ha continuato a dimostrarsi un pesce fuor d’acqua anche nella gara con la Cremonese, nella quale ha fallito una clamorosa occasione da gol, resta Charles De Ketelaere.

Un giocatore irriconoscibile rispetto a quello che in Belgio, con la maglia del Club Brugge, aveva incantato diversi top club europei pronti a scommettere su di lui. A spuntarla, l’estate scorsa, è stato Maldini che credeva e crede ancora nel giovane fantasista. Un corpo estraneo, nonostante le innumerevoli occasioni riservategli da Pioli, che ha deluso in toto sin dal suo sbarco in quel di Milanello. 37 apparizioni tra campionato e coppe, 1 solo assist e nemmeno l’ombra del gol.

De Ketelaere in prestito: Maldini ‘prenota’ un altro gioiello

Un vortice di sfortuna che ha iniziato a pesare non poco sul classe 2001, schiacciato dalle critiche e dal peso della maglia rossonera. Ecco perchè il club di via Aldo Rossi, nel mare di trattative che sta già pianificando in vista del prossimo calciomercato estivo, potrebbe finirvi pure quella della cessione di De Ketelaere.

L’assegno di 35 milioni di euro staccato in favore del Club Brugge pesa non poco sulle casse milaniste ed è per questa ragione che la dirigenza avrebbe preso una decisione sulla partenza di De Ketelaere. Non un addio ma un arrivederci, per evitare una sanguinosa e inevitabile minusvalenza se si parlasse di cessione a titolo definitivo. Il Milan scommetterà ancora su De Ketelaere, questa la speranza, ed è per questo che il 22enne potrebbe salutare in prestito pur rimanendo a giocare in Serie A.

L’Empoli sembrerebbe la società ideale per far crescere senza troppe aspettative il belga: la società meneghina, poi, punterebbe pure ad altro. In Toscana c’è un certo Tommaso Baldanzi che il Milan, insieme ad altre grandi del nostro calcio, segue con enorme interesse. Lo sbarco di De Ketelaere potrebbe rappresentare l’arma in più di Maldini e Massara per strappare il 20enne di Poggibonsi e assicurare a De Ketelaere il minutaggio di cui ha bisogno.