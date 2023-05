Clamoroso Mou: “Sta negoziando con un altro club”

José Mourinho può lasciare la Roma a fine stagione: una big ha già messo gli occhi addosso al tecnico portoghese.

La Roma continua ad essere in ansia per il futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese, nonostante tempo fa abbia giurato fedeltà al club giallorosso, continua ad essere in bilico. Specialmente in seguito ad alcuni spiacevoli fatti che lo hanno visto protagonista.

Al termine dell’ultimo match di Serie A finito 1-1 contro il Monza, ad esempio, lo Special One si è presentato nel post partita con atteggiamenti quasi bellicosi. Ancora una volta al centro dei suo pensieri c’era l’operato arbitrale. Mourinho non ne può più dei direttori di gara italiani e questo potrebbe essere un valido motivo per salutare nuovamente il Belpaese.

Specialmente ora che sulle sue tracce c’è una vera e propria potenza calcistica europea. Mourinho può quindi dire addio alla Roma. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire che ne sarà dello Special One. In estate molti club in giro per il continente cambieranno allenatore e questo potrebbe permettere a Mourinho di iniziare una nuova avventura altrove. Secondo Footmercato.net, il Paris Saint Germain è pronto a fare sul serio.

Roma, addio Mourinho: una big fa sul serio

A fine stagione Cristophe Galtier andrà via, il suo destino sembra segnato, e il PSG dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. Ed ecco perché Mourinho sarebbe perfetto. Con Lionel Messi in procinto di fare le valigie, ai parigini serve un colpo per tenere l’umore alto. Con lo Special One in panchina, l’obiettivo numero tornerebbe ad essere la vittoria della Champions League. Traguardo al quale il club francese ambisce da anni ma che non è mai riuscito a raggiungere. Gli sceicchi a capo della società parigini sono pronti ad accontentare le richieste del tecnico.

Questo ovviamente lascerà la Roma scoperta che dovrà necessariamente mettersi alla ricerca di un nuovo profilo. Ci sono tanti nomi che potrebbero fare al caso dei giallorossi. Alcuni altisonanti, altri delle vere e proprie suggestioni. Il preferito per continuare su un certo livello si chiama Antonio Conte. Ormai senza panchina e pronto a tornare in Serie A. Subito dopo c’è Roberto De Zerbi che, appare però come una pista davvero complicata. In Premier League sta facendo grandi cose e questo potrebbe fare di lui un profilo inarrivabile.

Oltre ai grandi nomi in giro per il continenti, ce ne sono anche alcuni che sarebbero delle vere e proprie sorprese. I tifosi, per esempio, non disdegnerebbero il ritorno di Daniele De Rossi. Questa volta in qualità di allenatore. In quel caso, però, le preoccupazioni riguarderebbero la sua poca esperienza e le sue esperienze precedenti, tutt’altro che soddisfacenti.